Burkina Faso: Chambre des mines du Burkina - Tidiane René Barry succède à Elie Justin Ouédraogo

La Chambre des mines du Burkina (CMB) a désormais un nouveau conseil d'administration. Sa composition a été dévoilée aux Hommes de médias le 16 janvier 2017, au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue d'une assemblée générale ordinaire axée sur l'élection des membres dudit conseil et sur le bilan de l'équipe sortante.

Tidiane René Barry, c'est à lui qu'Elie Justin Ouédraogo a passé le témoin. Directeur des Affaires corporatives d'IAMGOLD Essakane SA depuis 2008, il aura, entre autres, pour missions d'œuvrer à la promotion du secteur minier. A l'en croire, le nouveau bureau est très équilibré car regroupant la plupart des acteurs des différentes activités du secteur minier.

Ses priorités seront, entre autres, a-t-il dit, de continuer à renforcer l'ancrage institutionnel de la Chambre des mines, rendre opérationnel son secrétariat exécutif pour mieux accomplir les objectifs, notamment celui de faire de la CMB une force de propositions pour permettre au Burkina de développer des outils permettant au secteur minier de demeurer compétitif.

Un des défis de la nouvelle équipe, selon le président Barry, est d'instaurer une communication permanente pour pouvoir partager avec l'opinion publique la réalité du secteur minier car beaucoup se posent des questions de savoir ce que le secteur minier apporte et si le secteur minier n'est pas plus une source de malheur que de bonheur.

A la question de savoir quelle appréciation le nouveau président fait du nouveau Code minier, il dira que l'adoption de celui-ci a été faite dans un laps de temps et dans un contexte post insurrectionnel.

Ce qui n'a peut-être pas permis d'approfondir certaines questions essentielles si bien qu'au finish, il a peut-être omis de prendre en compte certaines recommandations des acteurs privés du secteur minier.

Mais la loi ayant été adoptée et promulguée, il n'est plus question, a-t-il estimé, de revenir en arrière. Il a, du reste, indiqué que les acteurs privés du secteur minier ont été informés de la prise de 7 textes d'application par le gouvernement, pour compléter le dispositif règlementaire dans le secteur et dès qu'ils auront vu leur contenu, ils pourront mieux l'apprécier.

Répondant à une question relative aux conflits sociaux qui paralysent quelquefois les activités des sociétés minières, M. Barry a soutenu que s'il y a une récurrence de conflits au niveau du secteur minier, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau des textes qui régissent le droit du travail au Burkina. Pour lui, le secteur minier étant relativement nouveau au Burkina, il serait bien qu'il y ait une certaine adaptation des textes aux réalités de ce secteur.

C'est à ce titre, a-t-il dit, que la CMB est partie intégrante du processus de réflexion pour la mise en place d'une Convention collective sectorielle du secteur minier. Un outil qui permettrait, à son avis, de s'assurer que la paix sociale s'installera de façon durable au niveau des mines.

A l'en croire, le processus d'élaboration de cette convention collective a débuté depuis 2011-2012 et la nouvelle équipe compte redynamiser ce processus qui, s'il aboutit, pourrait aider à résoudre les conflits sociaux qu'enregistre le secteur minier.

Mais quelle appréciation la nouvelle équipe fait-elle de l'enquête parlementaire sur les titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières ? Est-elle de l'avis de ceux qui pensent que cette enquête pourrait décourager les sociétés minières?

A ces questions, le nouveau président de la CMB répondra qu'il faut accueillir le rapport avec tout le sérieux qu'il mérite, étant donné qu'il a été produit par la représentation nationale, avec des objectifs bien précis.

Et de révéler qu'un comité sera mis en place au niveau de la CMB pour faire ressortir ce qu'elle a comme observations ou compléments sur des sujets qui n'ont pas pu être creusés suffisamment pour des raisons de temps ou de manque d'expertise. Pour la seconde question, il dira que le rapport ne décourage pas du tout les acteurs privés du secteur minier.

« Ce qu'il faut poser comme question, c'est qu'est-ce qui sera fait suite à ce rapport, comment la gouvernance du secteur minier sera-t-elle améliorée ? etc. ». Le litige de la mine de Tambao a été aussi soumis à l'appréciation de l'équipe de Tidiane René Barry.

N'ayant pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, ce dernier a juste conseillé d'éviter des situations qui mettent en conflit un Etat et des sociétés minières car, cela peut jouer sur le capital de confiance dont jouit le Burkina auprès des investisseurs.

Avant de répondre à toutes ces questions, le nouveau président de la CMB a énuméré quelques missions de la structure dont il présidera la destinée pour les deux prochaines années.

Une Charte d'éthique adoptée

Créée en juillet 2011, la CMB, a-t-il dit, a, entre autres, pour missions de contribuer à une meilleure connaissance du secteur des mines par les différents acteurs et l'opinion publique. Selon M. Barry, au cours de la 4e AG, une Charte d'éthique a été adoptée.

En adhérant à la CMB, toute société, a-t-il confié, s'engage formellement à avoir un comportement responsable, à respecter l'environnement, à promouvoir la formation et le transfert des compétences, la fourniture locale de biens et de services aux mines, etc.

La bonne gouvernance dans le secteur des mines et la transparence constituent, de l'avis de Tidiane René Barry, une quête permanente pour la CMB qui est devenue de nos jours, a-t-il confié, un partenaire privilégié de l'Administration publique.

Selon le nouveau président de la CMB, de 2008 à 2015, le secteur minier a apporté près de 916 milliards de F CFA de contribution directe au budget de l'Etat. Cette contribution directe est certes appréciable mais reste, à ses yeux, marginale, comparée aux retombées indirectes des mines au Burkina, notamment dans les emplois, la fourniture des biens et services et les investissements sociaux.

Pour lui, la responsabilité sociale des entreprises à travers laquelle les sociétés minières contribuent au développement des localités dans lesquelles elles opèrent est importante.

Depuis sa création, la CMB, a révélé M. Barry, n'a eu de cesse de réfléchir sur les mécanismes à mettre en œuvre pour une meilleure contribution du secteur des mines au développement du Burkina.