D'un coût de 5 000 F CFA TTC, le contrôle qui concerne dans un premier temps, les véhicules de transport de personnes de plus de 50 places, va s'étendre à la longue aux véhicules de 30 à 50 places, de marchandises et les tracteurs.

C'est pour permettre aux acteurs du transport d'être en règle vis-à-vis de cet arrêté que le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama, a lancé le mardi 17 janvier 2017, l'opération de contrôle des limitations de vitesse de véhicules. Selon lui, cette opération est le couronnement des six mois de travail entre tous les acteurs.

Pour y pallier, le gouvernement, à travers un arrêté interministériel en date de 2016 invitait les transporteurs à installer des dispositifs de limitation de vitesse et de contrôle des temps de conduite et de repos dans les véhicules de transports routiers et interdire le transport mixte.

Chaque année au Burkina Faso, la route endeuille de nombreuses familles. Cette situation, même si elle est imputable à beaucoup de facteurs tels le mauvais état des voies et les mauvais stationnements, il n'en demeure pas moins que la principale cause reste l'excès de vitesse.

