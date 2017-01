Cote d'Ivoire: Showbiz - Abidjan consolide sa position avec Sony Music

« Se développer en Afrique fait partie de notre stratégie depuis plusieurs années », avoue, pour sa part, Adam Granite, président de Sony Music International, en charge de l'Europe du Nord et de l'Est, ainsi que de l'Afrique.

En attendant que le boss de Sony Music Entertainment Côte d'Ivoire, Da Silva Jose Augusto et son staff ne dévoilent la cuvée printanière, ce mardi soir, l'on peut déjà noter entre autres poulains de Sony Côte d'Ivoire qui couvre l'Afrique occidentale et centrale, le duo ivoirien Tour 2 Garde et le Nigérian Davido.

Bien plus, s'appuyant sur l'exemple états-unien, en expliquant qu'aux États-Unis il n'y a jamais existé de ministère de la Culture et à l'aune de sa propre expérience ministérielle au Sénégal, Youssou Ndour explique qu'il importe que les créateurs africains fédèrent leurs initiatives autour d'acteurs d'influence comme Sony.

C'est ce mardi 17 janvier 2017, en fin d'après-midi, que sera lancée officiellement la franchise abidjanaise du label international de production et d'édition musicale, de phonogrammes et vidéogrammes, Sony Music Entertainment Côte d'Ivoire, à son siège de la Riviera-Golf.

