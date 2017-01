Burkina Faso: Adoption internationale - Le pays partage son expérience

Le Burkina Faso l'a ratifié en 1996 et a mis en place une autorité chargée des questions d'adoption et des aspects civils de l'enlèvement international d'enfants en 2010.

C'est pourquoi, elle veut que cette troisième rencontre après celle de la Haye et de Dakar ne soit pas une rencontre de plus, mais plutôt un conclave de plus. L'adoption internationale est l'adoption d'une personne d'un pays par une personne ou un couple d'un autre pays.

«Bien plus, elle offre l'occasion de discuter des difficultés courantes que nous rencontrons dans nos pratiques professionnelles et de trouver ensemble les solutions appropriées», a souligné la ministre en charge de la famille, Laure Zongo. Laura Martinez-Mora du bureau permanent de la conférence de la Haye a souhaité qu'il y ait une application effective de la convention au sein des pays-membres.

A l'occasion, le directeur technique national des placements, des adoptions et des parrainages, Lucien Kéré, a fait une présentation sur l'autorité centrale chargée des questions d'adoption, les conditions légales et les procédures d'adoption au Burkina.

Cette rencontre est organisée par le ministère en charge de la famille en partenariat avec le bureau permanent de la Haye et de la Belgique francophone. Durant ces trois jours, ces experts vont renforcer leurs connaissances et leurs compétences en vue d'une meilleure protection des droits des enfants.

C'est cet exemple burkinabè qui a été partagé avec les experts des pays d'Afrique francophone rattachés à la convention de la Haye sur l'adoption des enfants (la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, Haïti, le Burkina Faso et aussi le Bénin qui envisage y adhérer), la France et les Pays-Bas du 17 au 19 janvier 2017 à Ouagadougou.

«Le Burkina Faso est très impliqué dans les institutions sociales et particulièrement en matière d'adoption et de protection des enfants. L'expérience de votre pays impose le respect», a ajouté le diplomate français.

Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, en collaboration avec le bureau permanent de la Haye et de la Belgique francophone, organise du 17 au 19 janvier 2017 à Ouagadougou, un séminaire international sur l'adoption internationale pour les pays africains francophones.

