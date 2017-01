Madagascar: Jirama - Un audit interne en préparation

Désarroi et débandade à Antananarivo après l'annonce de l'éventuelle rupture totale… Plus »

Inexpliqués . Sur les 70 milliards d'Ariary réclamés par la Jirama pour ce mois de janvier, une convention pour 34,5 milliards d'Ariary a déjà été signée par le ministre des Finances et du Budget. « Selon les démarches habituelles, cette somme ne sera payée qu'après 2 mois, mais la signature de convention permet déjà à la compagnie de livrer le carburant pour la Jirama », nous a indiqué une source auprès des parties concernées. D'après les requêtes de la Jirama, la signature de cette convention vise à lutter contre le délestage. Il s'agit donc d'un engagement. Or, tout comme durant l'année 2016, les coupures d'électricité persistent, même si les conventions sont signées pour la livraison de carburants, comme le sollicite la société d'Etat. Questionnée sur cette défaillance, une de nos sources a indiqué que plusieurs cas inexpliqués sont à éclaircir au niveau de la Jirama.

