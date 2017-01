Madagascar: Is'Art Galerie - Visite au « Tranobongo » de Clipse Teean

Désarroi et débandade à Antananarivo après l'annonce de l'éventuelle rupture totale… Plus »

Vandalisme . « Tranobongo » n'est donc pas un intitulé choisi au hasard. « Tranobongo, pour son aspect modeste, dont personne ne tient compte. C'est un peu comme le graffiti, c'est là mais personne n'en donne de l'importance. Et puis souvent, c'est associé à du vandalisme » regrette-t-elle. « Cette expo, c'est un peu une manière pour moi de dire que le graffiti n'est pas que du vandalisme ». 1Certes, ces artistes repeignent les murs sans les autorisations nécessaires de la part des autorités, mais ce n'est pas pour détruire les biens publics. Bien au contraire. « C'est pour transmettre des messages ». Art éphémère, le graffiti colorera le tout Is'art Galerie où le design d'intérieur sera revu et recorrigé par Clipse Teean.

C'est dans son « Tranobongo », sa petite chaumière, que Clipse Teean va accueillir le grand public à l'occasion de son expo qui se tiendra du 19 janvier au 7 février à l'Is'Art Galerie à Ampasanimalo. Une maison qu'elle décorera à son image, de façon très personnelle, mais surtout de son art car le graffiti sera le maître mot de son expo. Pour entrer dans son antre, il faudra tout bien observer. Car Clipse Teean a utilisé des supports plutôt inattendus pour ses graffitis. « J'ai créé et utilisé pas mal de choses, des mobiliers, des tissus, divers supports pour m'exprimer. J'ai fait de la menuiserie, de la soudure, j'ai même cousu... bref, utilisé différentes techniques pour ces supports, qui sont des outils fonctionnels », explique l'artiste. Car loin d'être de simples accrochages de toiles, cette expo sera une invitation dans son monde. « C'est comme dans une maison, un grand loft avec une chambre à coucher, un salon, plusieurs espaces de vie », dit-elle. « Et chaque objet aura son thème, car je dessine au gré de mes inspirations ».

