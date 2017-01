Madagascar: Ambassade d'Indonésie et Midi Madagasikara - Des liens professionnels se raffermissent

De D à G Mme Juliana F. Rajaofera Andriambelo, DG de Midi Madagasikara, Mr Widoranto Rahendra Jaya, ministre conseiller auprès de l'Ambassade d'Indonésie et Mme Félicité Mananjara, Directeur Général pi de la fédération des chambres de commerce et d'Industrie de Madagascar.

Le ministre conseiller des affaires régionales auprès de l'ambassade de l'Indonésie Mr Widoranto Rahendra Jaya a effectué une visite de travail chez Midi Madagasikara, représenté par son Directeur général Mme Juliana Rajaofera Andriambelo. Une occasion pour ce diplomate indonésien d'exprimer son souhait de pouvoir relater un peu plus dans les colonnes de notre journal les événements culturels , sociaux et économiques... des pays membres de l'ASEAN et surtout de l'Indonésie qui a une relation fraternelle séculaire avec Madagascar . Dans cette foulée, un accord de partenariat va être signé entre Midi Madagasikara et un journal en anglais indonésien.

Il a rappelé que son pays est toujours disposé à travailler avec les opérateurs économiques malagasy et espère que le résultat en sera palpable à l'avenir . Le diplomate a fait aussi savoir la tenue de la signature des accords entre les 17 pays membres de l'Indian Ocean RIM, au mois de Mars à Jakarta. Le Directeur Général par intérim de la fédération des chambres de commerce et d'Industrie de Madagascar, Mme Félicité Mananjara a accompagné ce diplomate indonésien et elle a profité de cette rencontre pour faire connaître la mission de cette fédération semi-publique regroupant 24 chambres réparties dans toute l'île et sous la tutelle du ministère du Commerce.