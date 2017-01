Madagascar: Ne pas laisser la psychose se développer

Pour les médias, il ne s'agissait pas de créer une psychose, mais de rapporter une information qui ne devait pas être passée sous silence. La population a maintenant pris la mesure de la menace qui lui pend au nez. Les autorités sont conscientes de la catastrophe qui risque de se produire et essaient de calmer les craintes. Les techniciens de la jirama sont à pied d'œuvre pour empêcher que cela arrive.

Les consommateurs ont dépassé le stade de l'exaspération car ils savent que le problème ne dépend plus seulement de la société nationale. Une certaine fatalité s'est installée car ils se rendent compte que c'est la nature qui dicte sa loi. Les nombreuses années de déforestation et de feux de brousse ont changé le climat de la Grande Ile et entraînent cette sécheresse qui sévit sur les hautes terres. Les citoyens en sont conscients et le disent sur les réseaux sociaux et dans les conversations improvisées dans la rue. L'angoisse commence à gagner une partie de la population qui veut prendre les devants et est en train de faire des réserves d'eau. Le ministre en charge de la question a, lors d'une conférence de presse, essayé de tempérer l'effet de l'annonce faite par la presse.

Maintenant, il faut essayer de garder son sang froid et laisser la société nationale trouver les solutions adéquates. Le bouleversement climatique qui a lieu en ce moment touche tous les pays du globe. A Madagascar, il est étonnant de voir le Sud de l'île se plaindre du trop plein de précipitations alors que sur les hauts plateaux, on scrute désespérément le ciel et on attend que ce dernier ouvre ses vannes. Plus personne ne s'en prend au pouvoir car il est évident que ce dernier ne peut pas faire de miracles.

Mais, si ce cap difficile est surmonté, il sera alors temps de remettre sur la table toute la stratégie mise en place depuis des années dans le domaine de l'énergie. On pourra alors évoquer l'imprévoyance des différents régimes qui se sont succédé. Mais pour l'instant, il ne faut pas céder à la panique et laisser les techniciens trouver des solutions.