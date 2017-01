Madagascar: Enseignement Supérieur - Un besoin important de partage d'expérience

Désarroi et débandade à Antananarivo après l'annonce de l'éventuelle rupture totale… Plus »

Partage. Ces évènements ont été l'occasion pour l'organisateur d'initier les istéens sur « l'intégration professionnelle ainsi que sur les problématiques de la poursuite des études en France ». Une façon pour celui-ci de démontrer sa redevabilité à l'IST. « Le partage d'expérience est important pour la jeunesse malgache » a-t-il fait savoir. Et pour la suite de cette initiative, Andry Mahery compte implanter un cabinet d'architecture en France et qui est destiné à la diaspora malagasy désireuse de construire des infrastructures dans la Grande Ile.

Ce dernier pouvant être aussi bien économique que social. Les conférences de partages qui se sont déroulées le vendredi 13 janvier et le lundi 16 dernier entre dans cette optique de prise de responsabilité partagée. Initiées par Andry Mahery Rakotoarisoa, un jeune ingénieur issu de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, elles ont été destinées aux Ingénieurs et Techniciens Supérieurs Spécialisés issus de cet institut.

Tous les acteurs, gouvernementaux ou non, de l'enseignement supérieur, technique et professionnel sont responsables quand il s'agit de faire de ce secteur de formation un levier de développement.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.