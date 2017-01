Burkina Faso: Formation et insertion professionnelles - 700 millions de F CFA pour booster des compétences

Le Programme d'appui à la politique sectorielle d'Enseignement et de formation techniques et professionnelles (PAPS/EFTP) a signé, des conventions avec différentes structures partenaires, le mardi 17 janvier 2017 à Ouagadougou. Elles visent à mettre en œuvre les activités de son plan d'actions annuelles révisé de 2016.

L'inadéquation entre formation et emploi était la principale préoccupation qui a prévalu à l'adoption, en 2008, de la politique nationale d'enseignement et de formation techniques et professionnelles et la mise en œuvre par le Programme d'appui à la politique sectorielle d'Enseignement et de formation techniques et professionnels (PAPS-EFTP).

Le mardi 17 janvier 2017, la coordination dudit programme a signé une convention de financement avec les différentes institutions impliquées dans la mise en œuvre de cette politique.

Cette signature permet de mettre plus de 700 millions de francs CFA à la disposition de ces différentes structures relevant, l'une ou l'autre, des ministères en charge de la jeunesse, de l'éducation, de l'environnement, de l'agriculture, des ressources animales, du commerce et de la recherche scientifique et participant soit, à la formation du capital humain, soit à l'amélioration de l'adéquation formation et emploi, ou soit enfin, au renforcement des infrastructures d'EFTP.

Le ministre en charge de la formation professionnelle, Jean-Claude Bouda, a souligné que ce partenariat entre les différents ministères participe au dynamisme de la formation professionnelle.

« Cet appui financier va booster le développement des compétences et des qualifications professionnelles, de sorte à constituer un capital humain de qualité qui puisse transformer structurellement notre économie », s'est-il réjoui.

Bénéficiaire au titre du ministère en charge de l'éducation nationale, le coordonnateur du projet Ecoles satellites des Centres d'éducation de base non formelle (ES/CEBNF) au MENA, Mamoudou Diallo était également satisfait de pouvoir disposer d'un peu plus de 48 millions de francs CFA à travers ce partenariat.

De son avis, cela représente des élans forts d'engagement pour la formation efficiente de la jeunesse.

« Cette somme que le PAPS/EFTP met à la disposition du projet ES/CEBNF permettra aux formateurs des centres d'éducation de base non formelle de s'approprier les documents référentiels, les programmes ainsi que tout le dispositif technique de formation aux métiers afin de bien conduire leur mission », a-t-il précisé.

Du côté des bailleurs de fonds du PAPS-EFTP, le chargé de programme junior à la coopération suisse, Frédéric Steck, a salué cet exemple de coopération interne qui profitera à de milliers de jeunes Burkinabè.

« Ces conventions cristallisent la nécessaire coordination du secteur public et renforce sa capacité à s'organiser pour parler d'une même voix face au secteur privé », a-t-il relevé.

A travers ces différents partenariats, le PAPS/EFTP ambitionne, à terme, d'élever le niveau de connaissances et de compétences de la population active pour favoriser l'insertion professionnelle et stimuler la croissance économique, selon le ministère en charge de la formation professionnelle.