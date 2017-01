Burkina Faso: Présidence de la Chambre des mines - Tidiane René Barry aux commandes

Le directeur des Affaires corporatives de IAMGOLD Essakane SA, Tidiane René Barry, a officiellement pris, le lundi 16 janvier 2017, à Ouagadougou, les rênes de la Chambre des mines du Burkina (CMB).

Après huit années passées à la tête de la Chambre des mines du Burkina (CMB), Elie Justin Ouédraogo cède son «fauteuil» à Tidiane René Barry.

Le «jeune» directeur des Affaires corporatives de IAMGOLD Essakane SA, a officiellement pris, le lundi 16 janvier 2017, dans la capitale burkinabè, les commandes du nouveau bureau composé de 18 membres. Et ce, pour un mandat de deux ans.

A l'occasion, il a décliné en deux points ses ambitions pour la CMB. Celles-ci se résument au renforcement des capacités opérationnelles de la faîtière des miniers et à l'ancrage de l'institution comme partenaire incontournable de l'Etat pour l'émergence d'un secteur minier compétitif.

Premièrement, Tidiane René Barry compte étoffer davantage l'équipe exécutive et mieux la former pour répondre aux soucis d'une communication soutenue et de la production d'outils de monitoring.

«Le désormais Secrétariat exécutif devra être à l'avant-garde de l'action de la CMB, avec une plus grande capacité d'anticipation, d'action et de réaction», a affirmé le président entrant.

A cet effet, il faudra être innovant dans la quête de ressources financières, a expliqué M. Barry. Pour le second défi, c'est-à-dire le renforcement du dispositif institutionnel, il entend ouvrir de nouveaux horizons et espaces de partage et de concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur.

«Il est impératif pour nous de renforcer notre collaboration avec le monde académique, associatif et de rechercher de nouveaux partenariats, notamment avec l'Etat burkinabè ainsi que des pays à forte tradition minière tels que le Canada, les Etats-Unis», a soutenu l'agent de IAMGOLD Essakane SA.

Les quatre recommandations de Elie Justin Ouédraogo

En outre, il compte s'appuyer sur les acquis de l'équipe sortante, à laquelle M. Barry a rendu un «vibrant hommage mérité» notamment au président Elie Justin Ouédraogo.

Pour lui, il a su faire face à de nombreux défis dans un «environnement pas toujours facile, doublé d'aléas cycliques de l'industrie minière».

D'ailleurs, M. Ouédraogo a été désigné premier président d'honneur de la Chambre des mines. Aussi, les doyens Pierre Tapsoba et Bila Boubacar Zanga ont-ils été élevés au rang de membres d'honneur.

Elie Justin Ouédraogo a traduit sa reconnaissance pour la confiance dont il a bénéficié du Groupement professionnel des miniers du Burkina (GPMB) à la Chambre des mines. Pour changer la perception «négative de l'enclave minière», il a formulé quatre recommandations au nouveau bureau.

Il s'agit de la promotion de la fourniture des biens et services locaux dans les sociétés minières, dans le but d'amplifier l'effet multiplicateur des investissements. Il l'a invité également à promouvoir l'expertise nationale par une politique «rigoureuse» de transfert de compétence et de responsabilisation effective des cadres locaux.

M. Ouédraogo a suggéré la cotation en bourse de toutes les entreprises minières et la systématisation de la politique de responsabilité sociale des entreprises, à travers la mise en œuvre du Fonds de développement communautaire.

«La vraie sécurité d'une mine est celle que lui confère la bonne entente avec les populations riveraines», a-t-il conclu.