Pour sa première prestation à la 31e Coupe d'Afrique des Nations face aux Lions indomptables du Cameroun, les Etalons du Burkina Faso ont réalisé un match nul, soit un but partout, le 14 janvier 2017.

Ce mercredi 18 janvier, les Burkinabè doivent croiser le crampon contre les Panthères du Gabon, pays hôte. Les supporters à Bobo-Dioulasso sont confiants quant à la victoire de leur pays, pourvu que Banou Diawara, «le fétiche » soit sur le terrain.

Madi Ouédraogo, président du Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNACOMB), section Hauts-Bassins :

« Les Etalons pouvaient remporter leur premier match. Ils ont été un peu intimidés par le Cameroun, mais ils ont finalement pris confiance. Ils n'ont plus à craindre, et cela va leur permettre de bien entamer les autres rencontres et de remporter des victoires.

Les Etalons ont de la potentialité : des joueurs comme Banou Diawara peuvent faire des exploits. Les Etalons restent les Etalons. C'est quand on les attend moins qu'ils font la différence. Aristide Bancé est compétitif, il faut le faire monter pour qu'il pèse sur la défense adverse ».

Harouna Ouédraogo, un supporter : « Les Etalons, pour leur premier match ont fait une bonne prestation. Nous attendons de bons résultats pour la suite. Vu le premier match, on sent qu'ils sont capables de faire quelque chose. On peut compter sur eux. Il n'y a pas eu trop de faille ».

Jeannette Bako, supporter :

«On s'attendait à une victoire des Etalons face aux Camerounais, mais le match nul, on le prend positivement. Avec un peu d'effort, on pourra remporter le match face au Gabon ».

Bernard Bayala, journaliste sportif à la RTB2 Hauts-Bassins :

« La première rencontre était très importante pour les Etalons. Il fallait commencer la compétition par un bon résultat. Je pense que l'équipe du Cameroun n'est pas un foudre de guerre.

C'est une équipe qui a été rajeunie et qui a connu beaucoup de défections. Si les Etalons avaient cru en leur chance, ils auraient dû remporter cette rencontre.

Je pense qu'il y a eu une erreur de coaching, mais en seconde mi-temps, l'entraîneur s'est racheté en faisant entrer Jonathan Zongo, Banou Diawara et Aristide Bancé, ce qui a changé la physionomie du match. Dieu merci, ce jour-là on avait un grand gardien de but, Hervé Koffi qui pour moi, est l'homme du match.

C'est le même scenario qu'en 2013. Au match d'ouverture, nous avions fait un match nul face au Nigéria. Cette année, l'histoire peut se répéter, mais avec une victoire des Etalons en finale.

Pour le match de ce mercredi, notre chance est que l'équipe du Gabon a beaucoup d'individualités, mais on a eu l'impression qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer.

Aussi, l'entraîneur Paulo Duarte qui a eu la chance d'entraîner le Gabon connaît bien cette équipe. C'est un plus, je pense, pour le Burkina Faso. C'est vrai, vu les deux équipes, ce sera un match technique.

Cependant, il faut blinder le milieu car Pierre-Emérick Aubameyang est un attaquant qui n'a pas besoin de deux ou trois occasions pour marquer le but. Notre destin se joue aujourd'hui. Au pire des cas, il nous faut un match nul, mais je pense que si les Etalons croient en leur chance, ils peuvent gagner ».

Korotimi Konaté, coiffeuse :

«On souhaite bonne chance aux Etalons pour ce match, et qu'ils nous rapportent la victoire. Ils nous ont vraiment effrayés lors du premier match. Je pronostique 3 buts à 0 en faveur du Burkina Faso ».

Abraham Kafando, étudiant en transport logistique :

«Je salue les Etalons pour leur participation à la CAN. C'est vrai que dans les années antérieures, le niveau de jeu de nos joueurs n'était pas bon, mais depuis deux à trois ans, leur niveau est acceptable, et nous ne pouvons que les soutenir.

Je crois fermement qu'ils vont nous ramener la coupe au Burkina Faso. Je pense que pour la rencontre de ce jour, il faut changer un peu le système de jeu des Etalons, car certains joueurs n'y ont pas leur place ».

Issa Ouédraogo, agent commercial à Tovio Bobo :

« Depuis que la CAN a commencé, nous arrivons à vendre quelques maillots du Burkina Faso. Si les Etalons arrivent à passer le premier tour, nous allons avoir encore plus de marché. Il y a des gens qui viennent demander les maillots.

On sent qu'ils ont envie de supporter les Etalons, mais vu les résultats, ils sont un peu attentistes. Le coaching de la première mi-temps lors du premier match n'était pas bien.

L'entraîneur a joué sans les attaquants, mais il s'est ressaisi à la deuxième mi-temps, ce qui nous a permis d'égaliser. Pour le match à venir, s'il met les attaquants, on peut avoir la chance de gagner une victoire ».