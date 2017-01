Burkina Faso: Liberté religieuse - Après le retrait du projet de loi, la FAIB est satisfaite et le dit à Roch Kaboré

Elle en profité pour poser le cas des écoles medersa confrontées à un certain nombre de difficultés, et souhaité la voix des musulmans soit entendue dans le processus d'élaboration de la Constitution. «Sur toutes ces questions, nous avons eu des réponses très satisfaisantes», assure Cheick Sidi Mohamed Koné.

«Il a eu la grande sagesse et l'intelligence de retirer ce projet de loi au nom de la paix et de la stabilité de ce pays. Nous tenions à le remercier pour cette clairvoyance qui va certainement apaiser le climat social au niveau du Burkina Faso», poursuit M. Koné.

Ce projet de loi, on s'en rappelle, avait suscité une levée de bouclier du côté des associations islamiques qui avaient demandé son retrait, estimant que «l'application en l'état du projet de loi, va réduire la liberté de conscience et de culte telle que reconnue par notre constitution, avec très probablement des conséquences dommageables sur le vivre ensemble apprécié de tous au Burkina Faso».

