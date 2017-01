Ile Maurice: Affaire Denis Fine - La défense appelle à la clémence de la cour

Pour rappel, Denis Fine, un Mauricien installé en France, avait été tué d'une balle à la tête, le 3 janvier 2010, à son domicile, à Maison-Blanche, Pamplemouuses. Ce drame aurait pour toile de fond une affaire de trafic de Subutex. Christophe Legrand et Steeve Serret avaient plaidé non coupables.

Me Rama Valayden, pour sa part, devait mettre en avant le fait que son client «a toujours coopéré avec les enquêteurs». «Il n'a en aucune façon causé d'obstruction à la justice. Il a aussi coopéré avec la police lors d'une perquisition à son domicile». De plus, dit-il, l'accusé est le seul gagne-pain de sa famille. Il a demande que la peine infligée à son client «ne dépasse pas trois ans».

L'avocat de l'accusé n°1, Christophe Legrand, devait demander à la cour de «prendre en considération «80 % of time spent on remand», tandis que son client devait déclarer : «Mo enn inosan.»

Leurs avocats respectifs, Me Nilkant Dulloo et Me Rama Valayden, présenté une requête en cour intermédiaire, ce mercredi 18 janvier, demandant au magistrat Vijay Appadoo de tenir compte des années qu'ils ont déjà passées en détention policière. La sentence devrait être prononcée le 25 janvier.

Trouvés coupables du meurtre de Denis Fine, Christophe Legrand et Steeve Serret, connu comme Polocco, clament malgré tout leur innocence et demandent la clémence de la cour.

