Ile Maurice: Economie souterraine - Le calcul faussé du PIB

Les qualificatifs diffèrent pour désigner ce secteur qui échappe encore à toute comptabilisation officielle à Maurice, soit économie «souterraine», «parallèle», voire «informelle». Bien que le flou persiste quant aux revenus réels qu'elles génèrent, il est un fait que les activités de ce secteur sont autant pourvoyeuses d'emploi que de richesses. Solidement ancrée en Afrique, l'économie souterraine a fait son chemin à Maurice également sans que les gouvernements successifs n'aient pu trouver le moyen de l'intégrer au produit intérieur brut (PIB) et d'obtenir ainsi une indication plus précise de la valeur totale de la production interne des biens et services.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.