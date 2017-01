Burkina Faso/Gabon: CAN 2017 - Entre confirmation pour les panthères et revanche pour les etalons

Rendez-vous est pris ce 18 janvier pour la deuxième journée dans le groupe A où Etalons et Panthères devront en découdre dans le cadre de la CAN Gabon 2017. Et pour la circonstance, les entraîneurs des deux formations accompagnés chacun d'un joueur, étaient face à la presse le mardi 17 janvier 2017.

Au lendemain de la première journée du groupe A de cette CAN Gabon 2017, on a remis les compteurs à zéro parce que toutes les équipes sont à égalité parfaite suite aux résultats nuls de 1 but partout entre Panthères et Djurtus et Etalons face aux Lions indomptables.

Ainsi, toutes les formations gardent intactes leurs chances et devront élever le niveau de leur jeu lors de la deuxième journée qui se joue ce mercredi 18 janvier, si elles veulent prendre une option pour la suite de la compétition.

La première explication du groupe opposera sous le coup de 17h, heure locale, soit 16h T.U, les Panthères aux Etalons.

Et s'il y a bien un entraîneur qui devrait bien se sentir dans son jardin, c'est celui du Burkina, Paulo Duarte, qui a entraîné l'équipe du Gabon et a confié aux Hommes de médias lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il connaît bon nombre de joueurs gabonais.

Cela suffit-il à croire qu'il aura la meilleure stratégie possible pour venir à bout de l'adversaire quand on sait que le Gabon sort d'un match d'ouverture timide face à la Guinée Bissau ?

En effet, lors de ce match, on avait l'impression que Pierre Emérick Aubameyang et ses camarades étaient comme tétanisés, lourds, sans une envie réelle de faire la différence devant un adversaire qualifié de petit poucet, mais qui a failli tout de même surprendre par son engagement et sa volonté.

Cette fois, ils affrontent une équipe qui a un vécu et une forte ambition de franchir le cap du premier tour et pour la circonstance, Paulo Duarte confie qu'il travaille à motiver davantage ses poulains pour réaliser un bon résultat.

C'est dans ce sens qu'il dit travailler à corriger les insuffisances enregistrées par son équipe face au Cameroun afin d'être encore meilleure devant les Panthères et surtout ne pas perdre. Aristide Bancé, l'attaquant des Etalons, relève que ce sera un match ouvert en espérant qu'ils auront gain de cause.

L'environnement sociopolitique plane sur les Panthères

Mais ici, on s'interroge sur le visage que les Panthères vont présenter au cours de leur deuxième sortie alors qu'à l'ouverture, ils ont donné l'impression de subir l'environnement sociopolitique qui secoue présentement leur pays, le Gabon, et l'appel au boycott lancé par les opposants.

Mais le défenseur gabonais, André Biyogho Poko, réagit que tout ce qui est politique n'intéresse nullement ses camarades et lui, et qu'ils sont des footballeurs qui défendent les couleurs de leur nation.

Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, relève-t-il, puisque André Biyogho Poko et les siens font le vide et s'engagent à donner tout ce qu'ils ont pour obtenir la victoire afin d'apporter la joie au peuple gabonais.

Pour le coach des Panthères, José Antonio Camacho, il s'agit de prendre match par match, en faisant tout pour réaliser une victoire face au Burkina, et même si les choses ne se passent pas comme il le souhaite, rien ne sera encore joué.

En effet, on pourrait encore attendre la troisième et dernière journée pour être finalement situé sur le sort des équipes qui auront droit au sésame pour le deuxième tour de la compétition.

Il faut rappeler que selon les statistiques, sur cinq matchs joués de 2013 à 2015 dont deux en éliminatoires de la Coupe du monde 2014 et autant en éliminatoires de la CAN 2015 et un match en phases finales de la CAN 2015, le Gabon a enregistré trois victoires contre une victoire pour le Burkina et un match nul.