Cameroun: CAN 2017 - Les Lions à l'épreuve

Les Lions indomptables redescendent ce soir sur la pelouse du Stade de l'Amitié d'Angondjé à Libreville pour disputer ce qui est déjà considéré par beaucoup d'observateurs comme le match de tous les dangers.

Non pas forcément à cause de l'importance présumée de l'adversaire car, à tout prendre, la sélection du Cameroun a peu de choses à redouter de celle de la Guinée, au regard de leurs performances globales et de leurs palmarès respectifs dans la CAN. Mais au-delà des disparités entre les deux formations, c'est l'incertitude de la victoire (ou de la défaite) qui donne plus de piment à une confrontation dont l'issue pourrait décanter la situation dans un groupe où toutes les équipes se tiennent à la culotte. Pour l'instant, la particularité du groupe A réside dans le fait que tout le monde est en égalité parfaite, avec un point au compteur et la même différence de buts.

Après le match nul prometteur face au Burkina Faso, on attend autre chose de la deuxième sortie des Lions, histoire de voir plus clair dans le classement. Toute victoire (ou défaite) ayant des conséquences heureuses ou pas pour chaque protagoniste, on ne s'étonnera pas que chacun des deux matchs au programme du jour s'apparente d'ores et déjà à un derby. Dans ces conditions, la lucidité et le réalisme devraient forcément l'emporter sur tout calcul d'arrière-boutique qui ne pourrait qu'ajouter son lot d'incertitudes à une situation déjà assez complexe. Pour des Lions plus particulièrement, l'issue de la rencontre suscite beaucoup d'intérêt puisqu'elle conditionne la suite.

On n'a pas besoin de calcul savant pour comprendre que l'issue du match de ce soir, va accroître ou non les chances de survie de la sélection camerounaise dans un tournoi qui s'annonce plus serré que prévu. On imagine dès lors les grosses difficultés qu'il faudra surmonter pour rétablir l'équilibre au moindre faux pas. En foulant la pelouse, Moukandjo et ses camarades auront l'avantage de connaître le résultat du match Gabon-Burkina et sauront par conséquent la mission qui les attend. Conscients de l'importance de l'enjeu, ils semblent gonflés à bloc et promettent une prestation à la hauteur des attentes. Mais dans leur rage de vaincre, les joueurs camerounais doivent éviter absolument de se mettre trop de pression, au risque de confondre vitesse et précipitation. Le match va se jouer sur le triple plan physique, tactique et mental. Les poulains d'Hugo Broos doivent jouer solidaires, concentrés, libérés de toute contrainte extérieure, en ayant pour seul objectif la victoire.

Mais pour gagner, il faut éviter de tomber dans les mêmes travers que face au Burkina. On peut imaginer que les jours précédents ont été mis à profit pour corriger quelques imperfections qui se sont fait jour dans le marquage individuel, la gestion des espaces, la rigueur défensive, le réalisme offensif et la cohésion d'ensemble. Il faut garder à l'esprit que l'adversaire du jour ne se présentera pas en victime résignée. Si dans le monde animal, les Lions ont toujours été plus forts que les « Lycaons » (surnom de la sélection de Guinée-Bissau), le respect de l'adversaire ne saurait être un signe de faiblesse. Les Lions indomptables ont dès aujourd'hui l'occasion d'accroître leur capital en buts et en points à travers une victoire et de creuser par conséquent l'écart avec leurs concurrents immédiats. Dans le cas contraire, ils pourraient continuer à faire du sur-place. C'est dire que la victoire n'est pas seulement souhaitée mais impérative pour éviter toute pression excessive lors du dernier match de poule face à un pays organisateur décidé à se qualifier à tout prix.