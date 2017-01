Cameroun: Bogo - Petits pas vers le progrès

La localité connaît une expansion rapide, grâce aux investissements des pouvoirs publics et au dynamisme des populations.

Le premier jour de la descente de l'équipe de Cameroon Tribune à Bogo, dans le cadre de la réalisation de cet encart, nous n'avons rencontré ni le sous-préfet de la localité, ni le maire. Et pour cause ! Ces personnalités se trouvaient à Maroua, pour une réunion. On apprendra par la suite que la réunion était relative au bitumage de l'axe Maroua-Bogo. Un rêve dont la concrétisation est attendue par les populations de cette localité, depuis des lustres. Car, en saison des pluies, dans un véhicule de tourisme, on peut passer deux heures d'horloge pour rallier l'un et l'autre bout. Ici, le mauvais état de cette route, est une triste réalité. Quoi de plus normal que le bitumage de ce tronçon routier préoccupe au plus haut point aussi bien l'autorité administrative que le maire. Bourgade anonyme il y a de cela 300 ans, Bogo est devenu aujourd'hui l'arrondissement le plus peuplé, sur les neuf que compte le département du Diamaré. Le ventre-mou de cette unité administrative est la sous-scolarisation.

Nombreux sont les parents qui, jusqu'ici, ignorent encore les vertus de l'école. Mais, selon une indiscrétion de Ibrahim Amadou, inspecteur d'arrondissement de l'Education de base de Bogo, l'éducation scolaire est devenue l'un des chevaux de bataille de Nji Fouapon Alassa, l'actuel sous-préfet. Ce dernier applique des mesures coercitives, pour que tous les parents envoient leurs enfants à l'école et leur assurent un bon encadrement. Demandez à un autochtone de Bogo l'explication du nom de cette localité. Vous n'aurez assurément pas satisfaction. Et pour cause ! Ce nom n'existe dans aucune langue locale. Le nom Bogo est d'origine malienne. L'histoire enseigne qu'il y a un peu plus de trois cent ans, des pasteurs nomades originaires du Mali et qui erraient d'un pays à l'autre, à la recherche des pâturages, sont arrivés dans cette zone. Ils y ont trouvé un climat identique à celui qui prévaut à Bogo, leur village au Mali. Ils ont alors donné le nom « Bogo » à cette localité, où ils se sont installés, en souvenir de leur village natal.

L'eau, c'est la vie, dit un adage bien connu. Ces dernières années, la commune de Bogo a considérablement investi dans la mise à disposition de l'eau potable, dans tous les villages, à travers l'aménagement des forages. Dans la ville de Bogo, on est même passé à la vitesse supérieure. Quiconque y arrive actuellement après quelques années d'absence, est assurément émerveillé en voyant le somptueux château d'eau. Un château d'une capacité de retenue de 200 m3, qui procure ce précieux liquide aux populations. Pour ce qui est de la couverture sanitaire, à part des cas particulièrement préoccupants, les populations n'ont plus besoin de se rendre à Maroua, pour se faire soigner. La commune apporte un concours constant dans la construction et la réhabilitation des formations sanitaires. Et au bout du compte, c'est la couverture sanitaire de l'arrondissement qui s'améliore constamment, qualitativement et géographiquement.