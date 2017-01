Cameroun: Thierry Metomo - « Il est possible pour les Lions d'être leaders »

A quel type de match doit-on s'attendre contre la Guinée-Bissau ce soir ? Nous aurons un match ouvert car les deux équipes auront pour objectif de se positionner au classement et de se démarquer des autres.

La Guinée Bissau nous a régalé sur le plan tactique face au Gabon avec son resserrement de lignes et son sens du déplacement en bloc pendant que le Cameroun a proposé un jeu en vitesse sur les côtés. Les deux équipes seront sûrement très joueuses avec une rigueur tactique sur le plan défensif, les balles arrêtées pourront être un atout pour l'une ou l'autre équipe. Dans quels domaines doit-on espérer de l'amélioration de la part des Lions pour prendre la tête de ce groupe ? La vitesse sur le côté ne suffit pas mais il faut savoir enchaîner récupération vitesse et vitesse d'exécution et si à cela s'ajoute de la réussite devant les buts, il est possible pour les Lions d'être leaders du groupe.

Le gardien, Fabrice Ondoa, doit avoir plus de maîtrise de soi aux moments cruciaux de la rencontre en espérant qu'un travail psychologique permanent se fait autour de lui car son manque de compétition en club y est pour beaucoup dans ses réactions émotionnelles. Que le coach arrête avec son Turnover et garde une équipe pour un jeu collectif. Quid de la rencontre Gabon-Burkina Faso ? C'est un match qui s'annonce difficile et rude. Les Panthères sont sous la braise des critiques, du doute et doivent tout faire pour éviter des calculs fâcheux lors de la dernière journée. Le Burkina Faso a un groupe homogène et mature avec des joueurs très généreux. Nous aurons la possibilité d'avoir plus d'un but à cette rencontre avec un léger avantage pour le Gabon. Aubameyang est celui qui prendra sûrement la rencontre sur lui. Il doit réagir aux attentes de la nation même si en face, les frères Traoré surtout Alain sont capables, comme face au Cameroun, de changer le déroulement d'une rencontre.