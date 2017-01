Congo-Kinshasa: Après l'adoption de sa feuille de route, le FPI mobilise les promoteurs des projets

Après la réunion d'immersion du Cercle Elaeis qui a regroupé les directeurs centraux et provinciaux pour l'adoption d'une nouvelle feuille de route, au Fonds de promotion de l'industrie, l'heure est à la mobilisation de tous les partenaires de l'entreprise pour un nouveau départ.

Après avoir établi un diagnostic qui balise la voie pour le renouveau de cet établissement public, le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, s'est lancé un nouveau défi. Il s'agit de convaincre les promoteurs des projets soutenus par le FPI à s'intégrer dans le nouveau management de l'entreprise.

Le vendredi 13 janvier 2017, le staff dirigeant du FPI, avec à sa tête Patrice Kitebi, s'est entretenu, au Cercle Elaeis, avec différents promoteurs des projets appuyés par le FPI.

En initiant cette rencontre, Patrice Kitebi entend impliquer davantage les promoteurs des projets dans la nouvelle vision de l'entreprise. Il s'agit, en réalité, de parvenir à un partenariat mutuellement avantageux pour les deux parties, c'est-à-dire le FPI et les promoteurs des projets.

Pour Patrice Kitebi, directeur général du FPI, le nouveau partenariat, qu'il cherche à établir avec les promoteurs des projets, est une manière de concrétiser la vision du chef de l'Etat, Joseph Kabila, dans l'effort national d'industrialisation pour l'émergence d'une classe moyenne d'entrepreneurs.

Cheville ouvrière du Plan national d'industrialisation, le FPI s'est engagé à jouer pleinement son rôle pour un nouvel élan dans la promotion de l'industrie. Depuis sa nomination à la tête de cet établissement public, c'est le défi que s'est lancé Patrice Kitebi.

Aussi, après avoir mobilisé les directeurs centraux et provinciaux de l'entreprise, Kitebi s'est-il tourné vers les promoteurs des projets soutenus par le FPI. La rencontre du 13 janvier 2017 a servi d'occasion pour jeter les bases d'une coopération centrée sur le progrès. Tout mettre en œuvre pour l'émergence d'une classe moyenne d'entrepreneurs nationaux. C'est le leitmotiv de Patrice Kitebi.

Un partenariat gagnant-gagnant

Aux multiples préoccupations des promoteurs, Patrice Kitebi a fait comprendre que le FPI ne peut jouer son rôle que si les crédits octroyés sont remboursés suivant l'échéance convenue. C'est la condition sine qua non, a-t-il expliqué. A cet effet, il a rassuré les promoteurs des projets de sa ferme volonté de mettre en place un climat de confiance de part et d'autre par un travail de proximité entre le FPI et les promoteurs. Il s'est largement étendu sur la couverture du risque qui, à long terme, permettra au FPI de capitaliser ses acquis. « La volonté du nouveau comité n'est pas d'écraser les promoteurs mais d'avoir beaucoup de PME qui bénéficient des crédits du fonds pour leur croissance », a indiqué Patrice Kitebi.

Pour y arriver, il a invité les promoteurs des projets à s'intégrer dans la nouvelle politique de l'entreprise. Un appel que ces derniers ont reçu cinq sur cinq, promettant, à leur tour, de ne ménager aucun effort pour relever ensemble le défi. Incontestablement, un vent de renouveau souffle au FPI. Il est incarné par Patrice Kitebi.

A ce jour, le staff dirigeant du FPI cherche, après un diagnostic sans complaisance, à ce que le Fonds devienne une structure financière aux standards internationaux. D'où, la mobilisation des partenaires de l'entreprise, particulièrement les promoteurs des projets. Car, au FPI, on est convaincu qu'il y a nécessité d'impliquer tous les partenaires tant internes qu'externes dans le recouvrement et la promotion des projets véritablement porteurs. A ce propos, le Fonds recommande le respect des engagements pris avec ses structures pour lui permettre d'aider d'autres demandeurs des crédits à bénéficier des prêts. Ce qui n'est possible qu'en promouvant un dialogue franc et le respect d'échéancier ; le recouvrement forcé restant un ultime recours. C'est à quoi s'attèle Kitebi depuis sa nomination à la tête de cet établissement public.

Un travail de pédagogie que Patrice Kitebi entend poursuivre auprès d'autres partenaires de l'entreprise.