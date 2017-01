Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Erreurs tactiques à éviter

Au niveau de l'attaque, les choses n'ont pas marché du côté de Kabananga. Il est bon dans la récupération et s'impose par son physique, mais il est moins bon dans l'exécution. Il doit également imprimer de la vitesse dans ses jambes. Il lui faut acquérir la marque de Jordan Botaka qui est capable de faire la course, faire la passe et frapper en force

Conséquence : Bakambu est resté l'ombre de lui-même et incapable de se mettre dans sa peau. Il fallait peut-être positionner Neeskens Kebano ou José Mpoku au milieu de terrain. Ces derniers sont des porteurs de ballons. Aligner Mbemba, Mulumba et Bope au même moment, c'est mettre les attaquants en difficulté.

On note également la belle complicité entre le capitaine Zakuani et Tisserand dans la charnière centrale de la défense.

