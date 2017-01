Cameroun/Guinée Bissau: Efficacité recommandée

Avec la probable titularisation de Vincent Aboubakar ce soir au stade de l'Amitié, les Lions espèrent enfin gagner.

Une balade en bord de mer pour se détendre, une conférence de presse pour satisfaire les médias et une séance d'entraînement au stade de l'INJS en soirée. Le programme light des Lions indomptables, hier à Libreville, n'a pas dérogé au train-train des veilles de match. Juste l'essentiel dans une ambiance relativement détendue, malgré l'enjeu de la deuxième sortie du Cameroun ce soir au stade de l'Amitié d'Angondjè. Sur le papier, Benjamin Moukando et ses coéquipiers partent favoris face à la Guinée-Bissau, petit pays qui participe à sa première coupe d'Afrique des nations de football.

Mais l'expérience de ces dernières années et le nul arraché en fin de rencontre par les Lycaons, peuvent faire mentir quelques pronostics. Le Onze d'Hugo Broos, pour cette rencontre, ne devrait pas connaître beaucoup de changement. Toutefois, le retour de suspension de Vincent Aboubakar va forcément susciter des réajustements en attaque. Le sélectionneur du Cameroun compte certainement sur l'expérience du joueur de Besiktas pour concrétiser les occasions de but, un des points faibles du premier match des Lions.

Pour le reste, le staff a semblé satisfait même si le cas Nicolas Nkoulou a été largement évoqué par les journalistes en conférence de presse. Solitaire dans la tanière, déçu d'être remplaçant ? Les questions autour du défenseur ont trouvé une même réponse : tout va bien et Nicolas Nkoulou, « en professionnel » accepte les choix du coach et met sa longue expérience au service des jeunes de la défense centrale. L'objectif commun, les trois points à tout prix, fédère visiblement toute l'équipe car un résultat autre qu'une victoire va compliquer la tâche du Cameroun qui vise au moins les quarts de finale. Mais le danger, ce sera l'insouciance et l'entrain de la Guinée Bissau. On a vu ce que cela a donné contre le Gabon.

Face à l'expérience et la force physique de son adversaire, le sélectionneur Bissau-guinéen mise, en effet, sur l'enthousiasme et quelques éléments comme Zezinho ou Soares, capables de faire la différence en contre-attaque. Les Djurtus préfèrent souvent jouer derrière et laisse le ballon à leur adversaire. La Guinée Bissau a déjà réussi son tournoi en inscrivant le premier point de sa jeune histoire et elle rêve bien d'un destin semblable à celui du Cap Vert, quart de finaliste en 2013 pour sa première participation. Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises, en aller et retour, lors des éliminatoires de la CAN 2012. A chaque fois, le Cameroun s'était imposé sur le score de 1-0.