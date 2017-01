Congo-Kinshasa: Plus de 1000 personnes intoxiquées par des médicaments de mauvaise qualité

La multiplication des cas d'intoxication grave par des médicaments falsifiés doit faire réagir les acteurs mondiaux de la santé publique et les inciter à veiller à ce que tous les patients, en particulier les plus vulnérables, se voient prescrire des médicaments appropriés et de bonne qualité et soient en mesure de se les procurer. »

L'existence de médicaments de mauvaise qualité nuit tant au patient qu'au système de santé. L'inefficacité des mécanismes de réglementation des médicaments, combinée àla corruption, à la porosité des frontières et à des sanctions peu dissuasives, font des communautés pauvres des proies faciles pour ceux qui écoulent des médicaments toxiques et de mauvaise qualité.

Une enquête est en cours pour déterminer comment ces médicaments mal étiquetés sont parvenus sur le marché. Ce travail d'investigation complexe pourrait révéler l'existence de médicaments falsifiés volontairement, et plus généralement, de médicaments de mauvaise qualité.

« Ces contractions musculaires du visage, des yeux, de la langue, de la nuque et des bras sont rarement dangereuses, mais elles sont source d'inquiétude, de panique et de honte pour les patients », ajoute le Dr Peyraud.

En août 2015, plus de 1 000 patients avaient été admis dans des établissements de santé gérés par MSF et le ministère de la Santé.

C'est fin 2014 que les premiers patients présentant des symptômes tels que des raideurs dans la nuque et des contractions musculaires involontaires sont arrivés dans les centres de santé du district de l'Ituri, près de la frontière entre la RDC et l'Ouganda.

En 2015, plus de 1 000 personnes ont été hospitalisées dans une région reculée de la République démocratique du Congo (RDC) après avoir été intoxiquées par des médicaments « falsifiés » ou mal étiquetés. C'est ce qu'explique MSF dans un article publié le 17 janvier 2017 dans la revue The Lancet Global Health.

