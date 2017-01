Afrique de l'Ouest: Adama Barrow/Yahya Jammeh - La Gambie aura-t-elle deux présidents?

Comment trouver une issue à la crise gambienne ? Le Togo et l'ensemble des pays de la Cédéao… Plus »

Comme la Cédéao qui s'est dite prête à prendre « tous les moyens » pour faire reconnaître la victoire d'Adama Barrow, l'Union africaine a pris fait et cause pour le président élu, actuellement à Dakar. Des pays européens, notamment la France, lui ont aussi témoigné leur soutien. François Hollande l'a rencontré le week-end dernier à Bamako lors du sommet Afrique-France. « Le choix des électeurs gambiens doit être respecté », a asséné le président français. Dans ce dossier, les Etats-Unis n'excluent pas d'appuyer la Cédéao militairement, selon un porte-parole du département d'État, John Kirby.

Aucune audience n'a toutefois pu avoir lieu vu l'absence de magistrats. Et pour cause : bon nombre d'entre eux s'étaient récusés ou exilés, notamment au Sénégal. D'autres magistrats, nigérians et sierra-léonais, des « juges mercenaires » comme on les surnomme, qui siègent parfois en Gambie en vertu d'un accord de coopération judiciaire, ont déjà dit qu'ils ne feraient pas le déplacement.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.