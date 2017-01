Algérie: Le dédoublement de la RN1, point phare de la dynamique de développement à Djelfa

Le projet destiné au désenclavement des zones rurales qu'il traverse, en plus de la fluidification du trafic dans la ville d'Ain Ouessara, englobe la réalisation de sept ouvrages d'art et de quatre échangeurs, en plus d'une déviation d'accès à la ville d'Ain Ouessera sur une distance de 10 km.

Ce projet, confié à l'entreprise Cosider pour une enveloppe de 10 milliards de DA, a déjà vu la livraison de plusieurs autres de ses axes, dont deux tronçons de 7 et de 10 km, entrés en service en 2016, aux fins d'aider à la fluidification du trafic sur cette route stratégique de la wilaya, faisant quotidiennement l'objet d'un important flux de véhicules (légers et lourds).

L'enjeu de ce projet routier était essentiellement l'éradication de la multitude de "point noirs" sur nombre de ses axes, ayant à maintes fois été le théâtre d'accidents meurtriers recensés par les services conjoints de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale de la wilaya, et ayant valu à cette voie l'effrayant surnom de "Route de la mort".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.