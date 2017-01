Algérie: Plus de 600 lycéens non-voyants bénéficient de manuels en Braille dès la prochaine rentrée scolaire

Par ailleurs, et dans la perspective de remédier au dysfonctionnement enregistré en matière de distribution du livre scolaire, Mme Benghebrit a annoncé une série de mesures, à savoir le recours à l'informatisation de la gestion de l'opération de distribution, et ce, en coordination avec les Centres

Dans le même contexte, Mme Benghebrit a rappelé qu'"un appel d'offres national pour l'impression des livres scolaires de 2éme génération, a déjà été lancé et que 7 maisons d'édition en ont été attributaires, et ce, au titre de la mise en £uvre de la loi d'orientation sur l'éducation qui interdit le monopole de l'impression du livre scolaire par une seule maison d'édition ".

Pour ce faire, plus de 70 millions de livres, dont prés de 44 millions nouveaux livres de deuxième génération destinés aux 3éme et 4éme années primaire, et aux 2éme et 3éme années moyennes, seront disponibles, a encore précisé le responsable.

A ce titre, le responsable a souligné qu'à ce jour, l'Office a lancé l'impression de 14.868 manuels scolaires en braille pour les trois paliers d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) affirmant, à cet égard, que l'Office a mobilisé "tous les moyens matériels et humains nécessaires en vue d'assurer la réussite de la prochaine rentrée scolaire".

Alger — Plus de 600 élèves du cycle secondaire bénéficieront, pour la première fois, de manuels scolaires en braille, et ce, à partir de la rentrée scolaire 2017-2018, a indiqué mardi le Directeur général de l'Office national des publications scolaires (ONPS).

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.