Afrique du Nord: Création d'un réseau médiatique électronique pour le théâtre arabe en avril prochain

Oran — Un réseau médiatique électronique pour la promotion des oeuvres théâtrales arabes sera créé en avril prochain, a annoncé mardi à Oran le responsable de l'information et de la publication de l'Instance arabe du théâtre.

Le dramaturge Ghanem Ghanem a déclaré à l'APS, en marge du festival du théâtre arabe qui se poursuit au 8ème jour, qu'un réseau médiatique électronique consacré au théâtre arabe "est devenu une réalité".

Parmi les objectifs de ce réseau qui aura une plus grande vitalité et responsabilité, augmenter le volume d'informations sur le théâtre arabe en plusieurs langues, diffuser le savoir théâtral arabe sur internet, faire connaître plus le théâtre arabe et véhiculer l'événement théâtral à tous les amateurs du 4ème art, a-t-il ajouté.

Ce mécanisme d'information électronique contribuera à la promotion des idées, des visions et de la critique théâtrale arabe et des représentations sur vidéo, "au point de faire de ce réseau une référence scientifique pour développer le théâtre arabe", selon le responsable d'information et publication à l'Instance arabe du théâtre.

Pour concrétiser ce projet, une mini commission sera mise en place pour concevoir les mécanismes et système du futur réseau et faire des propositions, a ajouté Ghanem Ghanem.

La création de ce réseau a été décidé lors d'une rencontre organisée vendredi dernier à Oran en marge du Festival du théâtre arabe.