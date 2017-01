Afrique: CAN 2017 - Rais M'bolhi forfait face aux Aigles de Carthage

Si l'Algérie a fait match nul lors de la première journée face au Zimbabwe (2-2), la Tunisie, elle, s'est inclinée (0-2) face au Sénégal. Les deux équipes sont contraintes de l'emporter afin de rester dans la course à la qualification au second tour de la CAN 2017.

C'est probablement sans Rais M'bolhi que les Fennecs vont affronter les Aigles de Carthage pour le compte de la deuxième journée dans le groupe B de la CAN 2017. En effet le gardien de but algérien est forfait pour cette rencontre. C'est ce qu'a déclaré le sélectionneur, George Leekens ce mercredi en conférence de presse. Un vrai coup dur pour les Verts avant le tant attendu match de demain.

