Afrique: CAN 2017 - Georges Leekens - « Ça sera un derby et il faudra tout donner »

L'Algérie n'aura d'autre alternative que la victoire jeudi face à la Tunisie, pour relancer ses chances de qualification aux quarts de finale de la CAN 2017, à l'occasion de la 2e journée dans le groupe B. Une situation implacable, induite par l'inattendue contre-performance concédée d'entrée face à la surprenante équipe du Zimbabwe (2-2) qui a failli créer la surprise.

«Les joueurs n'ont pas accepté ce match nul. Cependant, je leur ai demandé d'oublier cette partie et de se concentrer sur la prochaine. On a commis des erreurs face au Zimbabwe qui nous ont couté cher. On a beaucoup joué sur les longues balles au lieu de mettre le ballon à terre. On doit éviter les mêmes erreurs face à la Tunisie, » a confié le sélectionneur des Fennecs, George Leeken dans des propos relayés par Le Buteur.

Cette rencontre sera également l'occasion pour Georges Leekens de retrouver la Tunisie qu'il avait entraîné entre 2014 et 2015 avec un bilan de 7 victoires, 8 nuls, 5 défaites.

«Oui, je connais parfaitement cette équipe tunisienne. Je sais ce qu'elle vaut, mais on doit avant tout se focaliser sur nous-mêmes et préparer idéalement ce match. Ça sera un derby et il faudra tout donner pour espérer sortir gagnant, » a ajouté le technicien belge.

Déjà dos au mur, les Algériens ont l'habitude de se transcender, comme cela s'est déjà produit lors de la précédente CAN-2015 en Guinée-équatoriale quand, battus lors du 2e match par le Ghana (1-0), ils trouveront les ressources nécessaires pour s'imposer lors de la dernière journée du premier tour face au Sénégal (2-0) et arracher leur qualification pour les quarts de finale.

«Il ne faut pas mettre de la pression sur cette jeune équipe. Je pense que nous ne sommes pas les seuls à avoir mal débuté durant ce tournoi. La plupart des matchs se sont soldés par un score nul. On va essayer de monter crescendo durant cette CAN et être meilleurs à l'avenir.»

Une défaite pour l'une ou l'autre formation maghrébine pourrait marquer la fin du séjour au Gabon dans cette CAN 2017.