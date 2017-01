Afrique: CAN 2017 - Deuxième journée de la CAN 2017 le pays hôte sous pression

La première journée du groupe A de la CAN 2017 avait accouché deux matches nuls. Malgré le but de la star Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon, pays hôte du tournoi avait peiné face aux Djurtus de la Guinée-Bissau (1-1). Et pour leur second match de la compétition face au Burkina-Faso, les Panthères n'ont plus droit à l'erreur. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers doivent montrer un autre visage face aux Etalons du Burkina Faso pour espérer une qualification pour le deuxième tour de la CAN 2017.

La seconde rencontre dans ce groupe A opposera le Cameroun à l'équipe de la Guinée -Bissau. Les Lions indomptables qui ont eux aussi un point à leur compteur après le premier match auront fort à faire face à la vaillante équipe Bissau-guinéenne.

Gabon - Burkina Faso, 16 heures GMT

Cameroun - Guinée-Bissau 19 heures GMT