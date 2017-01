Afrique: CAN 2017 - Paulo Duarte vise une victoire face aux Panthères

Le Burkina Faso affronte ce mercredi le Gabon pour un match comptant pour la deuxième journée du groupe A de la CAN 2017. Une rencontre qui aura un air de retrouvailles, car les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises ces dernières années. Tout reste à faire dans un groupe A qui a vu la Guinée-Bissau arracher le point du nul (1-1) en ouverture face au Gabon, avant que le Cameroun ne soit tenu en échec sur le même score par les Burkinabés.

Après deux matchs nuls dans le groupe A de la CAN 2017, chacune des équipes qui composent ce groupe souhaite s'imposer lors de leur deuxième sortie. Et pour Paulo Duarte, il n'y a pas de raison de ne pas chercher à s'imposer. Passé sur le banc du Gabon entre avril 2012 et septembre 2013, le technicien portugais va retrouver les Panthères avec le Burkina Faso.

Les Etalons désormais habitués aux grandes joutes continentales, ce rendez-vous est une belle occasion de confirmer les belles choses aperçues face aux Lions. Les deux nations sont relativement proches intrinsèquement et savent qu'elles conserveraient toutes leurs chances en partageant à nouveau les points. Le sélectionneur des Etalons du Burkina, va-t-il jouer le match nul (1-1) contre le Gabon, pays organisateur ? Le Portugais pense que cette question ne se pose pas.

« En tant que sélectionneur d'une équipe nationale, jamais je ne vais empêcher un joueur de gagner un match. Je joue pour gagner. C'est clair », a asséné le technicien des Etalons Paulo Duarte lorsque la question lui a été posée à la veille du match contre les Panthères dans des propos relayés par Burkina 24.

« Que ce soit le Gabon, la Chine on joue pour gagner. On doit respecter le football. On doit respecter les joueurs. Si je dis qu'on va jouer pour faire un match nul, cela signifie que je ne me fais pas confiance », ajoute Paulo Duarte. Il est d'ailleurs conscient de la qualité des deux formations qu'il a dirigées. « Je connais le potentiel de mon équipe. Je connais le potentiel de mon adversaire. J'attends le match comme l'adversaire et lorsque le match arrive, il faut jouer », dit-il.

Alors rendez -vous à 16 h GMT pour Gabon - Burkina Faso dans le cadre de la deuxieme journée dans le groupe A de la CAN 2017.