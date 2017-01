Afrique: CAN 2017 - Hugo Broos - « Nous devons gagner ce match »

Le Cameroun joue ce mercredi son deuxième match de la CAN 2017 face à la Guinée-Bissau avec un point au compteur pour chacune de ces deux équipes. Habitué à élever son niveau de jeu une fois dos au mur, le Cameroun s'est cette fois rendu coupable de relâchement face au Burkina-Faso (1-1). Un manque de maîtrise qui place les Lions Indomptables sous pression avant d'affronter la Guinée-Bissau.

« Nous avons fait un bon match face au Burkina Faso. On a eu des occasions et je pense qu'on méritait de gagner ce match. Il est vrai qu'on est déçu du score, mais pas de notre performance. Depuis, quand je regarde comment mes joueurs se comportent pendant les séances d'entraînement, je suis convaincu qu'ils feront un bon résultat mercredi. Dans un autre sens, il va falloir faire très attention. Nous sommes dans un groupe où les quatre équipes ont 1 point. Cela veut dire que tout le monde va continuer de se battre pour aller en quart de finale », a confié Hugo Broos le sélectionneur des Lions.

Le Cameroun n'a inscrit que 6 buts lors de ses 5 derniers matchs et compte surtout sur l'impact physique pour étouffer ses adversaires. Globalement peu inspirés offensivement face au Burkina-Faso, les Lions pourraient longtemps buter sur un adversaire qui croit désormais réellement en ses chances de rallier les quarts de la CAN 2017. Mais Hugo Broos semble trouver la recette pour venir à bout de la vaillante équipe de la Guinée-Bissau.

« Depuis samedi, nous avons eu l'occasion de beaucoup travailler et de corriger ce qui n'a pas marché contre le Burkina Faso. Toute l'équipe est consciente que le match de mercredi est un autre match, et qu'il va vraiment falloir mettre le paquet pour le gagner. Nous allons être plus forts mentalement, et plus aptes à concrétiser nos occasions », a ajouté le technicien néerlandais avant d'évoquer le manque de réalisme des Lions face au Burkina Faso lors de la première journée de la CAN 2017. « C'est un problème de concentration et d'expérience. J'ai dit à mes joueurs que nous devons gagner ce match. Nous ne devons pas être déconcentrés. Nous devons profiter de chaque occasion et prendre le temps pour faire le bon geste. Je leur demande de mettre le ballon au fond des filets. Nous avons un jeune groupe, et c'est normal que de temps en temps ils puissent rater des occasions nettes. Mais je pense qu'ils ont appris. »