Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Aménagement du site de l'assassinat de Lumumba

Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le coût de ces travaux, qui devront prendre fin en juin 2017, n'a cependant pas été révélé à la presse. D'après des sources proches de l'exécutif provincial, ces travaux visent à rendre attractif ce site, de plus en plus visité par les touristes et anonymes.

L'Agence provinciale de petits travaux (APTT), qui exécute les travaux sur terrain, y a également installé un ancien avion, ressemblant à celui qui avait transporté Lumumba et ses deux compagnons à Lubumbashi (Elisabethville) avant leur exécution: Joseph Okito et Maurice Mpolo.

Un mausolée et les stèles sont en train d'y être érigés sur le site de Shilatembo. Sur ces ouvrages seront posé les bustes de Lumumba et d'autres panafricanistes à l'instar de Kwame Krumah Mzee Kabila, rapportent des sources locales.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.