Angola: La proposition de loi relative à la publicité interdit la diffusion des messages contre la constitution

Luanda — La proposition de loi générale relative à la publicité approuvée par les députés mardi, à Luanda, interdit la publicité portant atteinte à la constitution de la République d'Angola ou à la dignité de l'être humain.

Cette proposition de loi générale relative à la publicité sera dans les prochains jours remise à la plénière de l'hémicycle pour son approbation globale.

Le texte qui comporte six chapitres et 48 articles prévoit une série de devoirs et interdictions, surtout pour la publicité qui encourage la violence ou autre activité illégale ou criminelle, ou encore suscite les actions qui menacent l'instabilité, l'indépendance de l'Etat, la sécurité nationale et l'ordre public.

Cette loi considère la publicité comme message ou communication produite et diffusée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou similaire et empêche de véhiculer la propagande liée aux boissons alcooliques ainsi qu'aux symboles nationaux et des partis politiques.