Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - Premier ministre, la Majorité continue d'exiger 7 candidats

Il convient de noter que le cercle des non signataires de l'Accord 31 décembre 2016 continue de se rétrécir, le Front pour le Respect la Constitution ayant finalement signé le document par le biais de Coordonnatrice, Eve Bazaiba. Le dernier carré des « résistants » compte plus que le Premier ministre Samy Badibanga, les Azarias Ruberwa, José Makila, Jean-Lucien Bussa et Justin Bitakwira.

S'agissant du partage des portefeuilles ministériels, il semble la Majorité Présidentielle et le Rassemblement pourraient se d'accord, sous peu, sur le partage des ministères considérés comme « stratégiques », à savoir l'Intérieur, les Affaires Etrangères, Défense Nationale, les Finances et la Justice.

Il serait en effet inexplicable que l'Accord politique du 31 décembre 2016 puisse capoter, après avoir franchi des obstacles au départ infranchissables tels que l'acceptation par la famille du Chef de l'Etat du principe de la non représentation de ce dernier à troisième mandat et la tolérance, par le Rassemblement, d'un «

Les observateurs restent tout de même optimistes et pensent que les deux camps protagonistes vont finir par se mettre d'accord sur les modalités de choix du Premier ministre, dont les critères ont été définis de part et d'autre.

