Sénégal: Dakar et Bissau invités à travailler au bon accueil des réfugiés gambiens

Selon son coordonnateur, la Maison des citoyens de la Cédéao soutient les efforts fournis par cette organisation régionale pour trouver "une solution politique pouvant préserver la vie des populations innocentes et éviter la déstabilisation de cette région" constituée notamment de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal.

La MCC a été créée et installée à Ziguinchor par le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement (CACID), un démembrement de l'ONG Enda Tiers-Monde.

"Notre position est claire : nous ne voulons pas une intervention militaire en Gambie. Nous sommes pour une transition pacifique (... ) et demandons aux autorités de la Guinée-Bissau et du Sénégal de prendre les initiatives nécessaires pour l'accueil des réfugiés gambiens", a soutenu M. Gomis lors d'un point de presse sur la situation politique en Gambie, en présence de plusieurs chefs de quartier de la ville de Ziguinchor.

Ziguinchor — Les autorités de la Guinée-Bissau et celles du Sénégal doivent prendre des "mesures fortes et de bonnes initiatives" pour accueillir les réfugiés gambiens dans des "conditions acceptables", a plaidé mercredi le coordonnateur de la Maison des citoyens de la Cédéao (MCC) à Ziguinchor (sud), Alexandre Gomis.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.