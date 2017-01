Afrique: CAN 2017 (Groupe A) - Place à la deuxime journée

La première journée du groupe A de la CAN 2017 avait accouché deux matches nuls. Malgré le… Plus »

Scénario semblable pour le Cameroun qui joue son va-tout face aux Djurtus de la Guinée Bissau. Neutralisés par Jonathan Pitroïpa et le Faso (1-1) lors de leur première sortie, les Lions du Cameroun doivent nécessairement gagner face au petit poucet bissau-guinéen. Une bien difficile tâche pour Edgar Salli et ses coéquipiers quand on sait la détermination avec laquelle les Djurtus ont "titanisé" le onze gabonais lors de leur première sortie.

Après le nul enregistré en match inaugural de la Can (1-1), le Gabon joue cet après-midi pour sa seconde sortie face au Burkina Faso. Un match que Pierre-Émerick Aubameyang et ses coéquipiers doivent coûte que coûte gagner s'ils veulent conforter leur position dans ce groupe A.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.