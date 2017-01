Cote d'Ivoire: Patrimoine culturel sénoufo - Une fondation pour sa sauvegarde

L'aire culturelle et géographique sénoufo dont les ressortissants se reconnaissent dans l'expression «Midjo» (je dis) a désormais un instrument de sauvegarde de son identité, de renforcement et de resserrement des liens de fraternité entre ceux de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Ghana.

Il s'agit de la Fondation Senang. Elle est née le 12 janvier à Sinématiali, à la suite de son assemblée constitutive qui a adopté les textes et organisé les élections. Ali Coulibaly, agent du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, en est le président. Celui-ci a fait remarquer que « le patrimoine culturel sénoufo repose essentiellement sur un certain nombre de valeurs ayant un lien étroit avec son passé et le mode de vie des «sénabélé» caractérisé par la sagesse, la morale, le savoir-faire et la recherche du beau.

Malheureusement, après le déferlement des pirates et des commerçants d'objets d'art sur l'Afrique en général, et le pays sénoufo en particulier, après l'adoption des différentes religions par les populations, l'on constate que nos valeurs culturelles sont en pleine disparition, mettant ainsi en péril l'ensemble du patrimoine culturel et l'univers sénoufo tout entier».

Senang est donc portée sur les fonts baptismaux avec pour ambition de protéger et conserver ce patrimoine matériel et immatériel dont se serviront les générations futures. Ali Coulibaly invite tous les cadres sénoufo à s'approprier cette Fondation afin qu'elle réussisse sa mission. Pour atteindre ces objectifs, elle initiera de nombreuses actions dont l'initiation de recherches sur ledit patrimoine, l'établissement de répertoires des danses, des instruments de musique traditionnelle, des jeux, l'organisation d'un festival, la valorisation des costumes traditionnelles, la création d'un système d'hébergement à la Fondation pour recevoir les enfants en colonie de vacances.