Cote d'Ivoire: Fronde sociale et mutinerie - Le gouvernement prend des dispositions

Concernant la grogne des fonctionnaires, le gouvernement annonce avoir pris des décisions qui seront soumises aux responsables des syndicats le jeudi 19 janvier 2017 et espère que ces derniers seront satisfaits et lèveront leur mot d'ordre de grève.

Le porte-parole du gouvernement était pour la circonstance accompagné des ministres en charge des questions militaires, sécuritaires et de celui de la Fonction publique. Pour ce qui est des questions militaires, ils ont indiqué qu'il s'agit d'une prime concernant des soldats engagés dans la sécurisation du processus de paix après les accords de Ouagadougou entre 2007 et 2011. Si les Forces de défense et de sécurité (Fds) à l'époque ont reçu leur prime, il n'en était pas de même pour leurs frères d'armes des Forces armées des forces nouvelles (Fafn).

Parmi ces dispositions, le gouvernement a invité les militaires à tous regagner leurs casernes respectives et a instruit tous les hauts commandements des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), de la gendarmerie et de la police à initier des rencontres avec leurs éléments afin de recenser tous leurs problèmes.

