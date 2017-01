Algérie: Formation professionnelle - 83% des diplômés recrutés après moins de 5 mois du dépôt du dossier d'emploi

Le ministre a précisé qu'une partie du budget a été consacrée à l'équipement et à l'encadrement ainsi qu'aux projets de réalisation de structures pédagogiques et administratives.

M. Mebarki a indiqué que les centres de formation ont été dotés de moyens techniques et pédagogiques "adaptés aux développements technologiques actuels", soulignant que l'encadrement est assuré par plus de 28 000 enseignants formateurs.

Concernant l'exposé qu'il a présenté sur l'exploitation du budget alloué au secteur au titre de 2014, le ministre a affirmé que le secteur "dispose de plus de 1300 établissements de formation (centres et instituts) répartis à travers le territoire national, précisant que "chaque daïra dispose d'au moins un centrede formation".

Il a rappelé à ce propos que l'Etat "a déployé de grands efforts pour la promotion de la politique du secteur et l'amélioration de la qualité de la formation en assurant les moyens techniques et pédagogiques nécessaires".

