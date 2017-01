Congo-Brazzaville: Consommation - L'INS rend disponible son bulletin des prix de décembre

L'Indice harmonisé des prix à la Consommation (IHPC) du mois de décembre 2016 édité par l'Institut national de la statistique (INS) a été publié récemment. L'enquête révèle une baisse de 1,2% des prix des produits alimentaires par rapport au mois de novembre.

La population de référence de l'IHPC est l'ensemble des ménages des agglomérations de Brazzaville et de Pointe-Noire où, le panier de la ménagère comprend 321 et 322 variétés respectivement. A Brazzaville, 255 points de vente ont été échantillonnés contre 198 à Pointe-Noire.

« En décembre dernier, l'IHPC était à 148,9 points à Brazzaville. Il a simultanément enregistré une baisse mensuelle de 1,2% par rapport au mois de novembre. La baisse des prix observée était quasi générale. Elle a, cependant, été atténuée par une hausse de 7,8% des prix des produits tels l'eau, l'électricité, le gaz domestique etc. »

Dans la capitale économique, les onze fonctions sur les douze de l'IHPC des ménages ont connu des hausses des prix de leurs produits (0,1% et 4,0%) par rapport au mois de novembre. Seuls les produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont enregistré une baisse de 1,4%.

Les pondérations et les prix de base ont pour source l'Enquête congolaise auprès des ménages de 2005 avec une période de base, l'année 2005. L'IHPC est produit et diffusé avec la nomenclature internationale de consommation adaptée « Classification of Individual Consumption by Purpose (COICO(P) à 12 fonctions et il est publié chaque mois.

L'IHPC est un instrument qui permet de suivre l'évolution des prix. Il est mis en place dans la plupart des Etats membres de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT), dont le Congo.