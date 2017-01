Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Futurs adversaires de la RDC, la Côte d'Ivoire et le Togo se neutralisent

Même si le score de zéro but partout ne réflète pas la physionomie d'une partie au cours de laquelle il y a eu des occasions de but, mais les deux équipes ont eu le mérite de se dépenser, bon gré pour le Togo qui s'en sort avec un point glané, et mal gré pour le champion en titre qui débute par un match nul sans marquer.

Les Eperviers du Togo ont glané le point du match nul, le lundi 16 janvier 2017 à Oyem, face aux Eléphants de la Côte d'Ivoire. Et pourtant avant le coup d'envoi de cette rencontre, on ne donnait pas de chance aux poulains de Claude Le Roy face à l'équipe championne en titre, constituée des talents connus.

Le sélectionneur français, Michel Dussuyer, a placé Sylvain Gbohouo (Mazembe/RDC), avec devant lui une défense à plat avec Serge Aurier (Paris Saint Germain/France), Eric Bailly (Manchester U/Angleterre), Wilfried Kanon (Ado La Haye/Pays-Bas) et Adama Traoré (Bâle/Suisse). Au milieu de terrain, Dussoyer a titularisé Serey Die (capitaine) et Jean-Michel Seri (Nice/France), et en attaque Wilfreid Zaha (Crystal Palace/Angleterre), Jonathan Kodjia (Aston Villa/Angleterre) et Salomon Kalou (Hertha Berlin/Allemagne). C'est donc une équipe de la Côte d'Ivoire suffisamment offensive, avec la nette ambition de grappiller les trois points de la victoire face à des Eperviers considérés comme le petit poucet du groupe C.

Mais Claude le Roy a réussi à former un groupe assez teigneux du Togo, avec Kossi Agassa dans les perches. En défense Serge Gakpé (Genoa/Italie), Alaixys Romao (Olympiakos de Pirée/Grèce), Ouro-Akoriko (Al Khaleej Saihat/Arabie Saoudite) et Djene Dakoman (Saint-Trond/Belgique). Il a fait un choix judicieux au milieu de terrain avec Mathieu Dossevi (Standard de Liège/Belgique), Atakora Lalawélé (Helsingborg/Suède), Floyd Ayité (Fulham/Angleterre) et Bebou Ihlas (Fortuna Dusseldorf/Allemagne). Et en attaque, on a retrouvé l'inusable capitaine du Togo Emmanuel Adebayor, (sans club en ce moment mais qui s'entrainer avec la réserve de Reims en France) et Laba Kodjo Fodoh (RS Berkane/Maroc).

Sur l'aire de jeu, la partie a été très animée ; l'on a assisté à des offensives de part et d'autres, avec des actions de but orchestrées d'un côté par Adebayor du côté togolais, et surtout Wilfried Zaha pour la Côte d'Ivoire, qui a été un danger permanent dans les dix-huit mètres des Togolais. Malgré une certaine monopolisation du ballon et quelques occasions de but non concrétisé, la Côte d'Ivoire n'a jamais su trouver la faille au cœur de la défense togolaise. Les Eperviers ont aussi eu des cartes à jouer, avec surtout l'action nette de but de Dossevi qui a buté sur le gardien de but Sylvain Gbohouo.

Togo - Maroc, Côte d'Ivoire - RDC en deuxième journée

La deuxième journée s'annonce déjà décisive pour les deux équipes dans un groupe C très relevée. Le Togo de Claude Le Roy affrontera une équipe du Maroc conduite par le sélectionneur Hervé Renard (ancien protégé de Claude Le Roy) et résolue à arracher la victoire après sa défaite « arme à la main » face à la République démocratique du Congo. Ce sera aussi des retrouvailles entre un mentor, Claude Le Roy, et son élève, Hervé Renard. Leonard de Vinci a dit : «Piètre disciple qui ne dépasse pas son maitre». Eh bien, Hervé Renard a remporté deux coupes d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, alors que Claude Le Roy avait été à la tête du staff technique du Cameroun vainqueur de la Coupe d'Afrique de 1988 avec des gloires du foot camerounais comme Roger Milla, Emmanuel Kundé, Thomas Nkono, Théophile Abega, etc. Est-ce que le maitre va-t-il s'effacer pour laisser la place à l'élève à l'issue de cette confrontation directe ? L'on attend de voir ça le vendredi 20 janvier 2017.

En deuxième rencontre, la Côte d'Ivoire, une fois de plus avec le statut de favorite -certes un peu renfrogné après le nul face au Togo-, s'opposera à l'outsider RDC. Les Eléphants joueront pour gagner afin de se rassurer avant le dernier match contre le Togo. Mais l'on note que les rencontres entre les deux pays ont toujours été très disputées. En demi-finale de la CAN 2015 en Guinée Equatoriale, la Côte d'Ivoire de Yaya Touré (qui a pris sa retraite internationale) et Gervinho (blessé et absent à la CAN 2017) s'était imposée par trois buts à un. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 20 janvier 2017.