Mali: L'ONU condamne une attaque suicide contre un camp militaire à Gao

Photo: MINUSMA/Marco Dormino

Un Casque bleu nigérien en patrouille à Gao, au Mali .

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a condamné mercredi une attaque suicide meurtrière à Gao, dans le nord du pays, contre un camp abritant des éléments des Forces armées maliennes et de divers groupes armés.

« Ce matin, peu avant 9 heures, un véhicule suicide s'est fait exploser à l'intérieur du camp du MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) à Gao.

Le camp abrite les éléments des Forces armées maliennes, de la Plateforme et de la Coordination des Mouvements de l'Azawad (600 au total) qui sont censés mener les patrouilles mixtes envisagées par l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali », a déclaré la Mission dans un communiqué de presse.

Les circonstances précises de cette attaque restent à être déterminées. Un premier bilan provisoire fait état de dizaines de morts, ainsi que de dizaines de blessés.

La MINUSMA a précisé qu'elle mettait « actuellement tout en œuvre pour assister les blessés et sécuriser la ville de Gao ».

Elle a déclaré condamner « avec la plus grande fermeté cette attaque lâche et ignoble » et a présenté ses condoléances attristées au gouvernement malien, aux parties à l'Accord de paix ainsi qu'aux familles des victimes.

Prévu par l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, le MOC est chargé de la planification et de la conduite des patrouilles mixtes, associant les Forces armées maliennes, la Coordination et la Plateforme, avec l'appui de la MINUSMA et des forces internationales, afin d'assurer la sécurité dans le nord du Mali.

La MINUSMA a réaffirmé son soutien au processus de paix et souhaité que « les auteurs de cette attaque odieuse soient rapidement identifiés et traduits en justice ».