Sénégal: Sédhiou/relèvement du taux brut d'acces au prescolaire - 80 animateurs communautaires à l'école du programme pilote

L'Inspection d'académie (IA) de Sédhiou a procédé hier, mardi 17 janvier, et sous l'autorité du directeur de la petite enfance, au démarrage d'une session de formation de 80 animateurs communautaires devant tenir des classes de préscolaire. L'option procède de la mise en œuvre d'un programme pilote dont la conception est faite à Sédhiou par l'ancien inspecteur de l'éducation et de la formation, El Hadji Cissé. Du matériel didactique et sanitaire destiné à la petite enfance est également remis à l'académie de Sédhiou.

Le Centre régional de formation du personnel de l'éducation (CRFPE) abrite depuis hier mardi une session de formation de sept jours à l'intention des animateurs communautaires. Ils sont au nombre de 80 dont 20 sont de Goudomp, autant de Bounkiling et 40 de Sédhiou. Le directeur de l'enseignement préscolaire, Ousmane Diouf, venu présider la cérémonie d'ouverture a déclaré qu'«il s'agit de former 80 animateurs communautaires qui sont appelés à gérer les classes préscolaires communautaires. C'est un modèle que nous sommes en train de développer dans le cadre de l'approche communautaire qui est préconisée pour booster le taux brut de scolarisation dans le préscolaire».

Il poursuit sur une note de quitus qui valide le choix de ce projet. «Nous avons capitalisé et modélisé cette production ici même à Sédhiou où il a été conçu par l'inspecteur El Hadji Cissé. C'est un modèle qui prend en charge les enfants âgés de 4 ans et de 5 ans, avec une durée de préscolarisation de deux ans». Dans ce même registre, Ousmane Diouf ajoute: «Nous sommes venus avec du matériel composé d'outils didactique, de sanitaire et autres commodités de la petite enfance pour accompagner ce cycle, le tout d'une valeur de trois (3) millions de Cfa. Le matériel sera réparti entre les trois Inspections de l'éducation et de la formation (IEF) qui composent l'académie de Sédhiou.

Outre les efforts de l'Etat, le partenaire UNICEF nous assure un accompagnement et un appui financier pour la réalisation de ce projet». Le matériel didactique et sanitaire a été présenté au gouverneur de région Habib Léon Ndiaye. Dans ce même sillage, Ibrahima Diagne inspecteur de l'enseignement du Moyen/Secondaire/Etablissement Vie Scolaire à l'Inspection d'académie de Sédhiou et représentant de l'IA a indiqué que «dans l'exécution de cette activité, nous visons le relèvement substantiel de l'accès à l'éducation préscolaire à Sédhiou.

L'enfant qui fréquente le préscolaire développe des aptitudes à mieux s'illustrer dans les années qui vont suivre. Avec le Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et la transparence (PAQUET) nous sommes arrivés à booster le taux brut d'accès dans le cycle élémentaire et le moyen et avec ces classes préscolaires, l'objectif est d'améliorer l'accès au préscolaire. Au nom de l'IA empêché, nous sommes satisfaits et remercions tous».

Pour Mama Baldé, une participante en service à Samé Kanta (département de Sédhiou) «c'est une très grande attente pour nous car, sans une formation solide, il nous sera difficile et même impossible de transmettre le savoir aux enfants». Dans l'approche, ce projet se veut une émanation des communautés elles-mêmes et porté par les collectivités locales et l'ensemble des acteurs à la base en vue d'une appropriation adéquate des implications réelles de ce concept.