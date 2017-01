Afrique: Club de la presse de l'anps - Leod paul batolo ouvre le bal

Le coordinateur du site de Franceville au CoCan, Leod Paul Batolo, a ouvert le club de la presse, initié par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS). Face aux Envoyés Spéciaux de différents organes de presse, hier, mardi 17 janvier, M. Batolo est largement revenu sur les efforts consentis par le Gabon pour organiser la 31ème édition de la CAN 2017. Après avoir reçu les récriminations des reporters notamment sur les impairs notés au niveau de l'organisation, M. Batolo dira qu'il va transmettre le message et essayer de trouver des solutions.

«La CAN 2017 est un cadeau du président Ali Bongo à la jeunesse africaine et gabonaise en particulière. Elle intervient dans un contexte économique mondial très difficile. Mais cela ne nous a pas empêché de mettre les bouches doubles pour bien accueillir la fête du football du continent». C'est propos sont du coordinateur du site de Franceville du CoCan, Leod Paul Batolo.

Premier invité du «Club de la presse», une tribune organisée par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), M. Batolo ajoute : «Nous avons mobilisé plus de 1000 personnes réparties dans plusieurs commissions notamment la commission du transport, de la santé, de la sécurité».

«Plus de 800 volontaires se sont ensuite joints à ce grand projet piloté à partir de la présidence de la République. Sans occulter les Stadiers qui jouent un grand rôle», confie-t-il. Interpellé sur les problèmes de visas et autres difficultés rencontrées pour entrer au Gabon ou de rejoindre certaines villes, Leod Paul Batolo a préféré défendre les services de son pays. «Quand on décide d'organiser une CAN, on s'ouvre forcément. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour que les Camerounais qui ont demandé 2000 visas, ne reçoivent que 200. Mais, je fais foi à la compétence des services diplomatiques du Gabon. Il ne peut pas y avoir de blocage volontariste», soutient-il. Quant aux déplacements aériens et autres ferroviaires, Leod Paul Batolo a soutenu qu'il entend prendre des mesures pour mieux permettre aux hôtes du Gabon de se mouvoir.

CONNEXION INTERNET ET HEURE DE FERMETURE DU CENTRE MEDIAS

Comme on pouvait s'y attendre, le face à face entre les Envoyés Spéciaux du Sénégal et l'équipe de la coordination du site de Franceville du CoCan a fondamentalement tourné autour de la connexion internet et de l'heure de fermeture du centre de médias du stade.

En effet, il est convenu de fermer le centre des médias à minuit (23h GMT), les jours des matchs et 21 h pour les autres jours. Or, certains matchs sont programmés à 20 comme c'était le cas lors de la rencontre Tunisie-Sénégal (0-2). Mieux, à la fin de la rencontre, les journalistes doivent suivre les conférences de presse des sélectionneurs et d'un des joueurs de chaque équipe. Sans occulter le passage obligé à la zone mixte de tous les joueurs. Sans occulter la restauration qui laisse à désirer. Face à ces argumentaires, Leod Paul Batolo et son équipe ont décidé de voir dans quelles mesures revoir les choses. Il est convenu d'augmenter une heure aussi pendant les soirs des matchs que les soirs sans matchs.

STADE VIDE

Autre question abordée par les confrères face à Leod Paul Batolo et son équipe, ce sont les gradins vides ou presque le jour des matches. Il a été constaté que les Gabonais de Franceville n'ont pas fait le déplacement escompté. Ce, nonobstant le prix populaire (500 F Cfa) pour regarder les deux matchs. Sans toutefois donner une explication, le coordinateur du site de Franceville du CoCan a dégagé quelques pistes qui, selon lui, pourraient expliquer l'absence des supporters.

D'abord le fait que l'équipe nationale du Gabon joue à Libreville. Le fait de programmer les matches le dimanche soir alors que les populations travaillent et les jeunes vont à l'école. Sans occulter les conditions climatiques (menace de pluie). Toutefois, relève-t-il, «un remplissage à 50% est déjà une performance».

RETOMBEES DE LA CAN 2017

Interpelé sur les retombées de la CAN, Leod Paul Batolo a soutenu être «incapable» de donner des chiffres. Ni en termes d'investissements consentis par son pays, encore moins en termes de retombées. Toutefois, il a tenu à relever que la première retombée attendue, c'est la «cohésion nationale» dans un Gabon déchiré et divisé par une élection présidentielle. Il a aussi noté la construction de nouvelles infrastructures notamment les stades d'Oyem et de Port Gentil. Mais aussi les hôtels qui ont fait le plein.