Sénégal: Bilan des premiers matchs des poules - Le Sénégal remporte la première manche

Trois victoires en 8 rencontres ! Cinq matchs nuls dont deux vierges ! 12 buts marqués ! C'est le bilan des premières rencontres des poules de la 31ème édition de la coupe d'Afrique des nations qui se déroule présentement au Gabon (14 janvier au 5 février). Les «Lions» du Sénégal ont réalisé la meilleure performance à l'issue de ces journées achevées hier, mardi 17 janvier.

Les «Lions» du Sénégal ont réalisé la plus grosse performance à l'issue des premières journées des phases de poules A, B, C, et D. Avec deux buts, les poulains d'Aliou Cissé remportent cette première manche qui s'est achevée hier, mardi 17 janvier, par les rencontres de la poule D. A l'issue de cette première journée également, on aura noté trois victoires, cinq matchs nuls dont deux nuls et vierges. La poule B est la plus prolifique avec six buts. Mieux, le meilleur buteur (Riyad Mahrez, Algérie) avec deux réalisations évolue aussi dans cette même poule B. Cette dernière est suivie par celle de la poule A (4 buts). Les groupes C et D ferment la marche avec un seul but. Les hostilités reprennent ce mercredi à Libreville avec les rencontres Gabon -Burkina Faso (16h GMT) et Cameroun -Guinée Bissau (19h GMT). Quant au Sénégal, il entre en lice demain jeudi 19 janvier pour croiser le fer avec l'équipe surprise de cette CAN, le Zimbabwe (19h GMT). Un match précédé du choc maghrébin entre l'Algérie et la Tunisie (16h GMT).

Les « Lions » dans la quiétude de Bongoville

Le Sénégal, qui a débuté sa CAN 2017 avec une victoire face à la Tunisie, a pris ses quartiers à Bongoville, petite ville située à environ soixante kilomètres de Franceville où se jouent les rencontres du groupe B. Ici, tout le monde s'active avant la deuxième rencontre prévue le 19 janvier face au Zimbabwe.

« Il fallait commencer par une victoire, c'est bien de débuter ainsi une compétition de cette envergure ». A l'issue de la rencontre face à la Tunisie, Aliou Cissé, le sélectionneur, est loin d'être sur un nuage. Ce résultat permet tout au plus de continuer le travail l'esprit un peu plus libéré. En 2015, en Guinée équatoriale, les Lions avaient aussi ouvert leur tournoi avec une victoire face au Ghana. Mais ils n'avaient pas passé le premier tour.

AU CALME DANS LE HAUT-OGOOUE

La route est donc encore longue pour espérer décrocher ce premier titre continental. Pour le moment, c'est à Bongoville, une petite bourgade tranquille à une heure de route de Franceville dans la province du Haut-Ogooué, à l'est du Gabon, que les Lions préparent activement leur prochaine rencontre, face au Zimbabwe. Dès l'entrée de la ville, lieu de naissance de l'ancien président Omar Bongo, quelques drapeaux du Sénégal rappellent que la délégation sénégalaise est là.

Dans le petit stade, un groupe de supporters attend patiemment l'arrivée des joueurs ce lundi soir. Ils ne seront que douze remplaçants à participer à la séance d'entraînement sous le regard d'une soixantaine de journalistes qui patientent, espérant quelques mots des Lions présents. Les titulaires eux sont restés à l'hôtel. « La communication est assez verrouillée et on voudrait un peu plus qu'un seul joueur devant nos micros », souffle un confrère quelque peu inquiet. Alors que Cheikh Ndoye, le milieu de terrain d'Angers (France) est assailli par une meute de caméras et de micros, l'attaché de presse autorise deux autres joueurs à s'exprimer. Moussa Konate, attaquant passé par Israël, la Russie et l'Italie et qui évolue désormais en Suisse, parle tout simplement de « réalisme » pour qualifier la prestation de ses coéquipiers. Après quelques minutes d'entretien, un membre du staff le tire par la manche pour qu'il regagne en quatrième vitesse le vestiaire.

« ON NE SE PREOCCUPE PAS DES AUTRES »

Le natif de Mbour a donc tout juste le temps d'évoquer la « sérénité » du groupe alors que Cheikh Ndoye assure qu'il n'y a pas d'inquiétude et de pression même si les Lions se sont fait bousculer en seconde période par les Tunisiens. « On se focalise sur nous. Quand on joue au football, on rêve de porter le maillot national durant une Coupe du monde ou une Coupe d'Afrique des nations. Nous sommes là pour cela et on ne se préoccupe pas des autres », avance Cheikh Ndoye. L'échec de 2015 semble ne plus être un facteur de doute.

Aujourd'hui, à Bongoville, on assure que peu importe d'être titulaire ou remplaçant, le plus important reste la qualification pour le deuxième tour. « Rien n'est facile, il faut être solidaire et souffrir tous ensemble », lâchait après la première rencontre Kara Mbodj, buteur face à la Tunisie. « On se connaît bien et je crois que lors des éditions précédentes, nous avons été malchanceux. Pour rendre notre tâche plus facile, il va falloir rester soudé », affirmait au micro de RFI Mame Biram Diouf, l'attaquant de Stoke City.

Cheikh Ndoye, en nage après plus d'une heure d'effort, se plie volontiers à une séance de selfies. Avant de s'engouffrer dans le bus qui le ramène à la résidence des Lions pour une nouvelle soirée, dans la quiétude de Bongoville.