Sénégal: Refus d'audience du ministre de la culture, gestion du grand théatre nationale - L'AIM revient à la charge et annonce une plainte contre keyssi bousso

La polémique est loin de s'estomper entre l'Association des acteurs de l'industrie musicale (AIM), d'une part, et les autorités en charge de la Culture à travers la Direction des Arts et l'Administration du Grand Théâtre national, de l'autre. L'AIM qui s'inscrit en faut par rapport aux précisions et démentis apportés à ces récriminations de la semaine par ces autorités persiste dans ces accusations. Aussi annonce-t-elle une plainte contre l'administrateur du Grand Théâtre natgional, Keyssi Bousso. L'AIM a fait face à la presse hier, mardi 17 janvier à Dakar.

L'Association des acteurs de l'industrie musicale (AIM) à tenue une conférence de presse hier, mardi 17 janvier, pour, dit-elle, éclairer l'opinion public sur les propos tenues par le patron de la Direction des Arts, Abdoulaye Koundoul, qui prétend que l'AIM remet en cause la disponibilité du ministre de la Culture et de la Communication. La dite association dément ces propos et réitère au ministre en charge de la Culture sa demande d'audience pour échanger sur les enjeux du secteur de la musique.

En effet, selon un document de l'AIM remis à la presse lors de son point de presse tenu hier mardi à Dakar, le directeur des Arts M. Koundoul et le conseiller technique Aziz Dieng, étant membres d'une autre association musicale désertée par l'ensemble des musiciens à cause de leurs pratiques malsaines, essaient de leur mettre des battons dans les roues. Mais, disent-ils, ils sont déterminés à mener le combat pour la sauvegarde de l'intérêt général des vrais acteurs de la musique.

L'AIM va plus loin en demandant au ministre d'auditer le directeur des Arts et le conseiller technique, pour qu'ils apportent des éclaircissements sur l'argent du fonds social (50 millions de F Cfa) avant de les démettre de leur fonction. Par ailleurs, relève l'AIM, les artistes sont payés deux fois par an, c'est-à-dire chaque six mois ils perçoivent 25.000 F Cfa et L'AIM exige le paiement sans délai des artistes musiciens et de tous les ayants-droits.

En ce qui concerne l'administrateur du Grand Théâtre national, le bureau exécutif de l'AIM dénonce son comportement «irrespectueux» envers le groupe Pape et Cheikh et, tout récemment, Ousmane Seck en stoppant brusquement leurs spectacles. «Nous déplorons les propos irresponsables tenus par Keyss Bousso à l'égard des artistes lors de sa sortie face à la presse où il a fait preuve de manque de professionnalisme, de vision et de favoritisme». L'AIM compte déposer une plainte contre lui et exige qu'il soit démis de ses fonctions.

L'OMART DENONCE LE SILENCE DE YOUSSOU NDOUR

Le président de l'Observatoire de la musique et des arts (OMART), Abdoulaye Mamadou Guissé dénonce l'attitude de Youssou Ndour qui, selon lui, a la possibilité de défendre les intérêts des musiciens. «Youssou Ndour n'est personne pour imposer ses lois à qui que ce soit. Il a les prérogatives de pouvoir défendre la cause des musiciens auprès du ministre de la Culture et de la Communication et auprès de l'Etat aussi».

Le problème de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV) reste encore un mystère car l'Association des acteurs de l'industrie musicale ne sait toujours pas comment Ngoné Ndour a été élue présidente du Conseil d'administration (PCA) alors que personne n'est au courant de cette élection, déclare l'AIM.