Afrique de l'Ouest: Situation en Gambie/Elèves refugiés - La reponse de Serigne Mbaye Thiam attendue

Yahya Jammeh déclare l'état d'urgence en Gambie. La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest(Cedeao) n'exclut pas une intervention militaire pour pousser le président sortant à céder le pouvoir à Adama Barrow. Cette situation peut perturber l'année académique dans les écoles le long de la frontière. Quels dispositifs de l'Etat sénégalais pour accueillir les potaches ? Quelles écoles pour ces élèves ? Quels enseignants en phase avec le curriculum gambien pour fournir les cours ? La réponse du ministre de l'éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, est attendue, en lieu et place des sorties, tous azimuts, de ses services déconcentrés.

C'est une véritable cacophonie gouvernementale, notamment au sein du ministère de l'Education nationale sur la prise en charge des élèves des écoles sénégalaises se trouvant le long de la frontière gambienne. En tout cas pour le moment. Les réponses fournies jusqu'ici pour rassurer les élèves sénégalais viennent, non pas de la tutelle, mais des autorités déconcentrées. En effet, les inspecteurs d'académie de Kaolack et de Ziguinchor qui sont montés au créneau pour soutenir avoir un plan établi pour accueillir les élèves. Les autorités académiques de Ziguinchor disent prendre des mesures avec la création d'un «site d'accueil fait de tentes, d'abris provisoires et de toutes les commodités nécessaires avec l'aide des partenaires de l'école ».

L'inspectrice d'académie de Kaolack, Khadidiatou Diallo, annonce la fermeture provisoire des établissements sénégalais pour la sécurité des élèves. Pendant ce temps-là, le maire de la commune de Oulampane et le président du Conseil départemental de Bignona, conscients de la situation, ont pris les devants en appelant les populations à beaucoup plus de solidarité à l'endroit des réfugiés. Des milliers de réfugiés gambiens commencent à quitter la terre gambienne pour ne pas subir les conséquences d'une éventuelle intervention militaire pour pousser Yahya Jammeh à céder le pouvoir à Adama Barrow.

Toujours est-il que le Sénégal devra prendre très au sérieux ce problème de réfugiés gambiens si l'on sait que cinq (5) circonscriptions académiques peuvent être concernées, au premier plan, par cet envahissement des familles, notamment des élèves des villages le long des frontières. Il s'agit des inspections d'académie de Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Sedhiou, Kolda. En attendant une réflexion stratégique des services de Serigne Mbaye Thiam pour mettre un dispositif pouvant accueillir les élèves, des phénomènes se posent et constituent un enjeu majeur. Le premier cas de figure est le phénomène des élèves sénégalais dans les écoles gambiennes.

Les élèves sénégalais des écoles au le long de la frontière dont les familles commencent à quitter les villages respectifs, constituent le deuxième phénomène. Le troisième et dernier aspect que la situation gambienne peut engendrer, est les établissements sénégalais en territoire gambien. Face à un système éducatif sénégalais en ballotage où la majeure partie des indicateurs est en rouge, quelles écoles pour accueillir ces élèves ? Quels enseignants pour donner les cours, sachant que les curriculums peuvent être différents. L'environnement scolaire dans ces circonscriptions académiques est-il prêt pour faire face à un afflux de réfugiés de plus en plus important ?

Ziguinchor tout comme les régions de Kolda et de Sédhiou sont confrontés à un réel problème d'équipement et d'infrastructures scolaires avec une présence massive des abris provisoires.

Dans la région de Sédhiou, des abris provisoires pullulent. Un tour dans le département de Bounkiling et la commune de Madina Wandifa pour voir la majeure partie des élèves connaissent que des abris provisoires. Selon les dernières statistiques, Bounkiling compte 144 écoles élémentaires dont 13 écoles franco-arabes. Pour ce qui est de la petite enfance, l'IDEN en compte 15 à savoir 4 cases des Tout-petits, 2 écoles maternelles et 7 classes préscolaires logées dans des écoles élémentaires, histoire de doper l'enseignement préscolaire, en plus des 2 garderies privées. Un dispositif scolaire très faible par rapport à la demande, occasionnant par ricochet un impact négatif sur l'assiduité des élèves. Les performances scolaires ne suivent pas.

A Ziguinchor, le foisonnement d'abris provisoires dans certaines zones, surtout dans le département de Bignona, et le déficit du personnel enseignant et administratif, constituent des facteurs bloquants pour l'envol du secteur dans cette partie du Sénégal. S'y ajoutent le déficit d'encadrement par les inspecteurs et le besoin en tables-bancs pour la circonscription de Ziguinchor.

Cette année, les résultats enregistrés dans les régions de Kaolack et Kaffrine sont en légère hausse par rapport à l'année scolaire 2015. Des performances moyennes en dépit des grèves cycliques qui ont perturbé les lycées publics, notamment en zone urbaine. A noter une nette progression du bac franco-arabe, tout le contraire des séries G, en retrait cette année.

Avec leurs résultats très contrastés, les régions de Kaolack et de Kaffrine présentent un visage hideux du système éducatif sénégalais. En plus d'avoir un nombre très limité d'inspecteurs en langue française et en langue arabe pour superviser techniquement les enseignants en service dans la commune, le nombre exorbitant d'abris provisoires et le déficit du personnel enseignant et l'absence des latrines ou points d'eau constituent des problèmes majeurs.

A Kaffrine, dans certains établissements, l'on a enregistré zéro admis en 2016, aux épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE).