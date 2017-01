Sénégal: Débat d'orientaion budgetaire au conseil municipal de Ourossogui - Me Moussa Bocar Thiam... mis en minorité

Le conseil municipal de Ourossogui s'est réuni hier, mardi 17 janvier, dans le cadre de son débat d'orientation budgétaire et de vote de son compte administratif. Le seul hic a été que le maire socialiste Me Moussa Bocar Thiam, par ailleurs porte-parole adjoint du Parti socialiste, s'est retrouvé minoritaire par l'absence d'un nombre important de conseillers, notamment 17 présents sur les 46. La séance a été suspendue, après quelques heures de débats publics et dans les bureaux. Aucune délibération n'a été soumise au vote.

D'après des informations concordantes qui nous sont parvenues, le Conseil Municipal aurait été convoqué pour délibérer et débattre sur les questions d'orientation budgétaire et de vote du compte administratif. Soupçonnant le maire de vouloir spolier les terres de la commune, les conseillers se sont mis en bloc pour empêcher les velléités de l'édile. Les élus qui devaient s'exprimer sur les sujets "douteux" ce mardi, ont fait part de leur désapprobation formelle. Cela fait suite, relève-t-on, au refus du maire d'éluder des ambiguïtés sur des questions lancinantes depuis le début de son mandat.

En effet, selon l'avocat et conseiller municipal Sally Mamadou Thiam, « il y a de cela quelques jours, j'avais tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer la léthargie du Conseil municipal, l'absence de concertation, le retard dans la programmation du débat d'orientation budgétaire et le vote du compte administratif. Le maire a fini par convoquer hier, mardi, une session du Conseil municipal ». Qui plus est, dira-t-il, à cause d'un ordre du jour qui en dit long sur son intention inavouée de s'adonner à une spoliation foncière à outrance des terres des populations, les conseillers municipaux de l'opposition ont décidé de ne pas assister à la session ».

Conséquence, le maire n'a pas eu le quorum pour délibérer. Sur 46 conseillers, il n'a eu que 17. Selon toujours Mae Sally Mamadou Thiam, membre d'UCS d'Abdoulaye Baldé, l'histoire retiendra que malgré son tintamarre, le maire de Ourossogui est en réalité un maire par défaut. « Ce matin, il l'a appris à ses dépens », a t-il ajouté.

Dans le même registre, Ibrahima Ba dit Tépé, membre de Bokk Gis Gis a estimé que Me Moussa Bocar Thiam « voulait faire une pierre à deux coups par des pirouettes dont lui seul détient le secrets. Le pillage des dernières réserves foncières de la ville allaient être acté". Rappelons que, depuis 2015, des divergences notables opposent le maire et quelques jeunes de la ville. Des divergences qui avaient abouti à l'incarcération de certains d'entre eux, suite au désir du maire de vouloir transformer la Salle de Fête en bureau.