Sénégal: Passations des marchés publics - La commande publique estimée à près de 2000 milliards en 2016

Le directeur général de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), Saer Niang, a fait part que la commande publique est passée de 500 milliards par an, en 2007, à prés de 2000 milliards de F Cfa, en 2016.Selon lui, la commande publique qui était un instrument administratif a changé de vocation. Elle est devenue, aujourd'hui, un instrument stratégique. Il s'exprimait hier, mardi 17 janvier, lors de la cérémonie de remise de diplômes aux masters en Management et Régulation des marchés publics et d'Accréditations en management et régulation des marchés publics.

Saer Niang estime, d'ailleurs, que la commande publique qui était un instrument administratif a changé de vocation pour devenir un instrument stratégique. «La commande publique est devenue, aujourd'hui, un instrument stratégique et doit être abordée comme tel. C'est un mécanisme qu'on doit utiliser pour le développement économique et social de notre pays. Donc, il y a un véritable changement de paradigme. Avant, on achetait des produits et services, aujourd'hui, on essaye d'intégrer dans le processus d'achat des vocations pour résoudre les épineux problèmes qui se posent à la société notamment la création d'emplois», indique-t-il.

C'est ce qui, selon lui, a poussé l'Armp à croire que pour réussir ce passage de la dimension administrative à celle stratégique des marchés publics, il faut absolument mettre l'accent sur la formation afin d'avoir des spécialistes bien formés sur la mécanique de passation des marchés, mais également sur l'esprit, les objectifs et les orientations des marchés publics. Dans la même dynamique, le directeur général de l'Armp a annoncé la mise en place d'un ordre des spécialistes en passation des marchés publics pour valoriser les compétences des spécialistes qui interviennent dans le secteur.

«Beaucoup de personnes ont séjourné dans l'environnement des marchés publics et ont une bonne compréhension du secteur. Mais cela n'a pas été reconnu à travers un diplôme. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut aller vers des formations très pointues, très spécifiques qui valorisent les connaissances et les compétences des uns et des autres. Nous avons mis en place un Master en passation de marché publics et une formation en accréditation de spécialistes en passation des marchés publics. Donc, nous sommes en train d'avoir un bassin, un vivier assez consistant de spécialistes qui permettra demain de bâtir un ordre des spécialistes», a-t-il fait savoir.